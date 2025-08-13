Madagascar: Propos polémiques sur le corps professoral - Mea culpa de Lova Hasinirina Ranoromaro

Le corps professoral du pays a vivement réagi suite aux propos de Lova Hasinirina Ranoromaro durant une intervention sur une page Facebook. La concernée a fait son mea culpa et s'est entretenue, dans son bureau, avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le président du Syndicat des Enseignants-chercheurs et Chercheurs-enseignants (SECES), hier.

«...Les professeurs malgaches ont eu leur renommée auparavant. Ce qui est triste, c'est que nous n'avons plus de professeurs qui soient suffisamment...compétents... » Ce sont là les propos de Lova Hasinirina Ranoromaro, porte-parole auprès de la Présidence de la République durant une émission diffusée sur une « page Facebook d'information et de divertissement ».

Des propos qui ont enflammé la toile. Ces déclarations ont suscité une vive polémique, tout en cherchant à expliquer les tenants et aboutissants du projet de coopération entre la France et Madagascar dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce partenariat avait été annoncé par le président français Emmanuel Macron lors de sa visite d'État à Madagascar, le 22 avril 2025. L'un des volets, évoqué par Lova Hasinirina Ranoromaro, concerne les échanges de professeurs entre les deux pays.

Chauds

Les propos de la responsable n'ont pas laissé indifférent le public concerné. « L'irrespect et la dévaluation de l'enseignant dépeignent la décadence d'une société malade. L'ignorance, c'est comme la science, ça n'a pas de bornes », a publié Assoumacou Elia Béatrice, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sur sa page Facebook.

D'autres membres du corps professoral ont vivement réagi, exprimant clairement leur indignation. Quelques minutes après la publication relative à une rencontre entre les parties prenantes - Lova Hasinirina Ranoromaro, Faliarivony Randriamialinoro (président du SECES), Loulla Chaminah (ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) - le SECES a publié une déclaration indiquant « espérer que ces propos étaient personnels et non ceux du pouvoir actuel ». Dans ce même communiqué, le syndicat a également exigé « une excuse publique » de la part de la porte-parole de la Présidence de la République.

Public. « Si mes mots ont pu prêter à confusion, je le regrette, car mon intention n'a jamais été de remettre en cause la compétence de nos professeurs de médecine, pour lesquels j'ai le plus grand respect », a déclaré Lova Hasinirina Ranoromaro dans une publication sur sa page Facebook.

La responsable a reconnu qu'elle « regrettait » ses propos, précisant que son « intention n'a jamais été de remettre en cause la compétence » des enseignants en médecine. « Au contraire, mon propos visait simplement à soutenir le projet positif du président Andry Rajoelina : relancer et renforcer la formation continue de nos professeurs en santé, grâce notamment à un partenariat avec la France, afin qu'ils puissent accéder aux dernières avancées et partager leur savoir-faire », a-t-elle ajouté.

Selon elle, cet objectif permettrait « d'élever encore notre niveau d'excellence et de réduire, par exemple, les évacuations sanitaires, car nous avons à Madagascar des professeurs compétents et engagés ».

Les parties prenantes se sont exprimées. Les faits demeurent, et cette affaire vient s'ajouter à une série de polémiques qui ternissent l'image du pouvoir.