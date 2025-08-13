Afrique: Barea/CHAN 2024 - Les Barea dos au mur face à la Centrafrique

Pour leur troisième match du Championnat d'Afrique des nations, ce soir à Dar es Salaam, seule une victoire permettra aux Barea de rester en course.

Les Malgaches affrontent ce soir les Fauves de la Centrafrique, au Benjamin Mkapa Stadium, en phase de groupes du CHAN 2024. Avec un nul et une défaite, l'équipe nationale ne compte qu'un point et se classe quatrième provisoire. En conférence de presse hier, l'entraîneur national, Romuald Rakotondrabe, a fixé le cap : « Chercher la victoire, rien que la victoire. »

À bout de souffle sur le plan comptable, les Barea n'ont plus droit à l'erreur. Pour leur sélectionneur, l'enjeu est d'abord mental : « La bataille n'est pas perdue. Il reste deux matches à négocier. Les joueurs savent qu'en cas de défaite, un retour précipité à la maison est inévitable. Pour éviter cela, nous apportons un soutien psychologique fort, en redonnant confiance à chacun. Ce soutien peut changer le cours du match. »

Il a toutefois pointé du doigt un problème récurrent : la perte de ballons, qui prive l'équipe d'occasions offensives.

« Sans ballon dans les pieds, il est difficile d'inquiéter l'adversaire. Il n'y a plus de calcul, nous ferons tout pour marquer. »

Refonte nécessaire

Le retour d'Andriamirado Arohasina Andrianarimanana, alias Dax, est perçu comme un renfort important.

Pour espérer l'emporter, le staff technique devra revoir l'ensemble du dispositif : une défense lente et perméable, un manque de sérénité face aux attaques, des replacements approximatifs, des tirs imprécis, une absence de véritable menace offensive, des transitions cassées et une récupération faible. Aucun buteur ne s'est encore imposé dans la compétition.

Face à la Centrafrique, Rakotondrabe mise sur une possession accrue, des passes plus fluides, un pressing haut et une récupération rapide. Reste à retrouver l'efficacité qui avait permis aux Barea de dominer largement ce même adversaire l'an passé.

Dax, de retour après suspension, a lancé un message à ses coéquipiers : « Nos prédécesseurs ont écrit leur histoire, pourquoi pas nous ? Nous promettons de donner le maximum pour arracher la victoire. Elle est impérative. »