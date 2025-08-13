Madagascar: Muriel Randriamasimanana/Ivenco - « Organiser un spectacle est un parcours du combattant »

Organiser un spectacle à Madagascar est un défi constant. Muriel Randriamasimanana, PDG de l'Ivenco, souligne que l'anticipation et l'adaptation sont essentielles dans ce métier.

Actuellement, en pleine période de spectacle, chaque week-end, les lieux emblématiques d'Antananarivo se transforment en scènes de fête, à l'image du Palais des sports Mahamasina, prisé des organisateurs. Mais derrière les projecteurs et l'euphorie du public, l'envers du décor est bien plus complexe. « Il faut au minimum six mois de préparation pour monter un spectacle digne de ce nom. C'est un parcours du combattant qui demande réflexion, organisation et parfois quelques maux de tête », résume Muriel Randriamasimanana, PDG d'Ivenco, l'un des organisateurs de concerts et spectacles très connus dans le pays. Selon elle, la réussite d'un événement repose sur une anticipation minutieuse.

Le programme 2026 d'Ivenco est déjà planifié, tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles idées et concepts créés en interne, toujours en concertation avec les artistes. Cependant, les imprévus sont nombreux : contraintes administratives, changements de dernière minute, ou encore perturbations extérieures, qu'elles soient politiques ou sanitaires.

Retombées positives

Une autre difficulté réside dans la perception du public concernant le prix des billets. « À mon avis personnel et cela n'engage que moi, le grand problème est que les Malgaches ne consomment pas le « vrai » show, en se plaignant toujours que le billet d'entrée est cher. En 1998, un concert à Antsahamanitra coûtait 5 000 ariary. En 2025, le billet est à 7 000 ariary, mais beaucoup trouvent encore cela cher, sans réaliser les investissements humains, matériels et techniques nécessaires à la production d'un spectacle », déplore-t-elle.

Malgré tout, le bilan 2025 est jugé positif pour Ivenco. « En termes d'image et de notoriété, nous obtenons des retombées positives et des retours qui nous permettent d'améliorer les prochains événements. Sur le plan financier, nous atteignons l'effet escompté. Et en termes d'expérience, chaque événement apporte son lot de défis : nous en sortons toujours plus expérimentés et prêts à en relever d'autres. Chaque événement nous forge », se réjouit Muriel Randriamasimanana. En attendant, Ivenco se prépare déjà à deux rendez-vous qui sont un grand concert de Mage 4 au Palais des sports Mahamasina et l'« Ivenco Night », dont les dates seront bientôt révélées.