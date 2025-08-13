Madagascar: Toamasina - Une Maison de l'emploi pour rapprocher formation et recrutement

La région Atsinanana s'est dotée, lundi, d'une Maison de l'emploi et de la formation (MEFRA), inaugurée à Toamasina. Cette structure, issue d'un partenariat public-privé, vise à rapprocher l'offre de formation des besoins des entreprises et à favoriser l'embauche à grande échelle.

Quatre acteurs majeurs de l'économie locale, parmi lesquels la compagnie CGHV, le promoteur du projet Volobe et le complexe minier Ambatovy, figurent parmi les partenaires de cette initiative. Leur implication laisse entrevoir plusieurs milliers de postes à pourvoir dans les années à venir.

Conçue comme un outil stratégique face à un marché du travail en mutation, la MEFRA centralisera et diffusera les données sur l'offre et la demande d'emploi, facilitera l'accès des jeunes à des formations qualifiantes et accompagnera les entreprises dans la montée en compétences de leurs futurs collaborateurs.

La région de Toamasina connaît actuellement une phase de croissance portée par l'extension des infrastructures portuaires, la réalisation de grands projets industriels et l'amélioration des équipements publics. Dans ce contexte, la MEFRA se veut un levier pour répondre aux besoins en main-d'oeuvre qualifiée.

Pour les autorités régionales, cette nouvelle structure doit permettre de valoriser le capital humain local. Les entreprises sont appelées à y recourir pour identifier les profils adaptés à leurs besoins et favoriser l'intégration professionnelle des jeunes actifs d'Atsinanana.