Madagascar: Soamanandrariny - Fusillade meurtrière lors d'une patrouille de la gendarmerie

Se heurtant aux Forces de gendarmerie, après avoir commis un acte de banditisme, une bande armée en a eu pour son grade. Un membre du gang a été abattu, un pistolet et des objets dérobés récupérés.

Un membre d'une bande armée a été abattu lors d'un échange de tirs avec la gendarmerie, dans la nuit de lundi à mardi, à Soamanandrariny. Un pistolet artisanal et des objets volés ont été saisis.

Vers 1 heure du matin, des coups de feu ont retenti dans le quartier, brisant le calme nocturne. En patrouille, les éléments du poste avancé de la gendarmerie locale sont tombés sur un groupe de malfaiteurs venant de commettre une attaque à main armée. Selon une source officielle, les bandits auraient aussitôt lancé une arme blanche en direction des forces de l'ordre, opposant une vive résistance.

Les gendarmes ont riposté avec leurs armes à feu, déclenchant un affrontement bref mais intense. Touché par des projectiles, l'un des assaillants s'est effondré, tandis que ses complices profitaient de l'obscurité pour s'enfuir, abandonnant leur butin -- notamment des matelas et divers objets fraîchement dérobés.

Un fugitif activement recherché

Grièvement blessé, le suspect a été transporté d'urgence au centre hospitalier par les gendarmes, mais a succombé malgré les tentatives de réanimation. Une carte d'identité nationale retrouvée sur lui a permis de l'identifier : il s'agissait d'un fugitif activement recherché, impliqué dans plusieurs affaires criminelles à Ambohimangakely et Soamanandrariny.

Il était notamment soupçonné d'un braquage visant un opérateur de mobile money du quartier, ainsi que d'une attaque à main armée contre un commerçant. Il serait également impliqué dans un acte de banditisme au cours duquel un membre des Forces de défense et de sécurité avait été dépouillé à Ankadiefajoro.

La dépouille du malfaiteur a été transférée à la morgue. Les recherches se poursuivent pour localiser et interpeller ses complices. Les autorités comptent sur les indices retrouvés sur place pour remonter jusqu'aux membres de la bande encore en fuite.