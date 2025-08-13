Madagascar: Foire ferme - Le manioc, fil conducteur de l'innovation agricole

La 5e édition de la Foire Ferme aura lieu à Antananarivo, mettant en avant les innovations agricoles autour du manioc. Cet événement célèbre les pratiques durables et les produits locaux.

La cinquième édition de la Foire Ferme se tiendra du 14 au 17 août 2025 à la Sainte-Famille Mahamasina, à Antananarivo. Consacré aux initiatives innovantes dans le secteur agricole, l'événement met cette année en lumière la transformation du manioc, un tubercule longtemps sous-exploité mais riche en potentiel.

Parmi les exposants, l'entreprise Cassava by Noli, installée à Antsirabe, propose une approche inédite. Plutôt que de se limiter à la préparation traditionnelle -- lavage, râpage, cuisson ou séchage -- elle transforme le manioc en une gamme complète de produits sans gluten : farine enrichie au lait, biscuits parfumés au chocolat, au citron ou à la noix de coco, croquettes, et perles de tapioca destinées au Bubble Tea.

Lors d'une conférence de presse organisée hier au Hall Expo, son responsable, Nono, a expliqué que cette démarche vise à diversifier l'offre alimentaire tout en améliorant la santé des consommateurs : « Notre farine ne cause pas de décalcification, contrairement au manioc classique. »

Défi

L'entreprise travaille en partenariat direct avec des agriculteurs locaux, assurant ainsi la qualité des matières premières et un revenu stable pour les producteurs.

Un produit reconnu mais confronté à des défis logistiques

La farine produite par Cassava by Noli est certifiée sans gluten, ce qui la rend adaptée aux personnes allergiques. Elle bénéficie d'un certificat ministériel et d'une reconnaissance officielle de l'Office national de la nutrition (ONN). Toutefois, l'entreprise se heurte à des contraintes logistiques, notamment pour trouver des emballages conformes aux normes des grandes surfaces et à l'exportation.

« Les cartons standards conviennent aux grandes usines, mais pour nous, c'est encore un défi », reconnaît Nono.

La Foire Ferme constitue pour elle une opportunité de nouer des partenariats afin de surmonter ces obstacles.

Pour Nadia Ramanandianina, directrice événementielle de Canal7 Événements, l'événement est « un lieu de formation et de partage » qui permet aux agriculteurs et artisans de valoriser leur savoir-faire et encourage des pratiques agricoles durables, bénéfiques aux producteurs comme aux consommateurs.

Cette édition s'annonce plus ambitieuse que les précédentes, avec 72 stands prévus -- contre 60 initialement -- et plus de 10 000 visiteurs attendus.