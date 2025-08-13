Madagascar: Consommation - Le pays dépend des produits pétroliers

En 2024, Madagascar a consommé près d'un milliard de litres de produits pétroliers raffinés. Ce chiffre montre à quel point notre pays dépend fortement des énergies fossiles pour faire tourner son quotidien.

Cette tendance ne ralentit pas cette année. Selon l'Office Malgache des Hydrocarbures (OMH), la consommation a même augmenté d'environ 2 % par rapport à l'année précédente, avec plus de 1,2 million de mètres cubes utilisés. Cette hausse s'explique notamment par la reprise progressive des activités dans les transports, l'industrie et l'agriculture.

Le gasoil est le carburant le plus consommé, avec plus de 700 millions de litres utilisés. Il est utilisé dans de nombreux domaines : camions, bateaux, usines, exploitations agricoles et groupes électrogènes produisant l'électricité, ce qui en fait un carburant essentiel pour plusieurs secteurs

L'essence arrive en deuxième position, avec près de 200 millions de litres, principalement pour les voitures particulières ou professionnelles. Quant au pétrole lampant, il est surtout présent dans les zones rurales où il sert à la cuisson et à l'éclairage, avec une consommation d'environ 68 millions de litres.

Pour garantir l'acheminement efficace de ces carburants jusqu'aux stations-service et aux foyers, leur distribution est rigoureusement supervisée par le Groupement des Pétroliers de Madagascar. Ce contrôle est essentiel afin de prévenir toute rupture d'approvisionnement.

Cependant, cette consommation élevée révèle aussi une nécessité : Madagascar doit impérativement envisager des alternatives énergétiques.