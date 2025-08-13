Madagascar: Autonomisation des femmes - 29 millions d'ariary pour huit associations

Le Gouvernement malgache, par l'intermédiaire du ministère de la Population et des Solidarités, poursuit activement la vision du président Andry Rajoelina en faveur de l'autonomisation des femmes. L'objectif est de leur permettre de devenir des actrices clés du développement dans leurs régions respectives.

Dans cette optique, la ministre de la Population Aurélie Razafinjato a récemment octroyé une subvention totale de 29 millions d'ariary. Ce soutien financier est destiné à huit associations de femmes des districts de Fénérive-Est, Soanierana Ivongo et Vavatenina. Ces femmes portent des projets variés dans des domaines tels que la couture, la restauration, la vente de produits de la mer, l'élevage de poules pondeuses et l'élevage de porcs.

Appui. En complément de cette aide financière, un don de matériel a été fait à 12 autres associations féminines. Ces groupements travaillent dans des secteurs diversifiés comme l'agriculture, la blanchisserie et le commerce de poissons. La ministre a profité de l'occasion pour souligner l'importance de se regrouper en associations. Cette démarche facilite l'accès au soutien et aux financements nécessaires pour concrétiser des projets générateurs de revenus.