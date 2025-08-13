Madagascar: Autonomisation des femmes - 29 millions d'ariary pour huit associations

13 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Le Gouvernement malgache, par l'intermédiaire du ministère de la Population et des Solidarités, poursuit activement la vision du président Andry Rajoelina en faveur de l'autonomisation des femmes. L'objectif est de leur permettre de devenir des actrices clés du développement dans leurs régions respectives.

Dans cette optique, la ministre de la Population Aurélie Razafinjato a récemment octroyé une subvention totale de 29 millions d'ariary. Ce soutien financier est destiné à huit associations de femmes des districts de Fénérive-Est, Soanierana Ivongo et Vavatenina. Ces femmes portent des projets variés dans des domaines tels que la couture, la restauration, la vente de produits de la mer, l'élevage de poules pondeuses et l'élevage de porcs.

Appui. En complément de cette aide financière, un don de matériel a été fait à 12 autres associations féminines. Ces groupements travaillent dans des secteurs diversifiés comme l'agriculture, la blanchisserie et le commerce de poissons. La ministre a profité de l'occasion pour souligner l'importance de se regrouper en associations. Cette démarche facilite l'accès au soutien et aux financements nécessaires pour concrétiser des projets générateurs de revenus.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.