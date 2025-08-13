Madagascar: Summer color - 6e édition - Promotion de la culture urbaine et geste écologique

Vive les vacances ! Les festivités ont le vent en poupe dans le nord. L'île aux Parfums a accueilli le Summer color le samedi 26 juillet dernier. Le 16 août prochain, la ville de Varatraza prendra le relais. Le Festival Summer color 6e édition atterrira à la place Foch, devant l'Hôtel de ville.

Un grand carnaval fera le tour d'Antsiranana à partir de 14h. Le dimanche 17 août à 20h, huit artistes et platinistes feront bouillonner la piscine de l'Hôtel de la Baie. Baltah Breezy, Général Degre, Jazz MMC, Lima, Wendy Cathalina ainsi que trois DJ, Sniff, Well's, Snaapy figurent sur l'affiche.

Initié par Jazz MMC et son épouse, Summer color se voit comme un événement traversant la région DIANA. Il ne s'agit guère de défier les autres organisations. Au contraire, les organisateurs veulent investir dans l'entrepreneuriat culturel qui a connu un ralentissement ces cinq dernières années. Étant à la fois une destination touristique et un lieu favorable pour les divertissements grâce à son paysage inégalé, la pointe de la Grande Île s'est forgée une identité forte reposant sur ces potentiels, et une « ambiansy mafana », littéralement ambiance chaleureuse.

Par ailleurs, l'optique est également de promouvoir les artistes de l'Avarabe, afin que ceux-ci acquièrent plus d'expérience sur scène, mais aussi de rencontrer leurs aficionados. D'ailleurs, ceux-ci ont tant attendu ce moment. Certains ont même revendiqué que le Summer color devait d'abord être inauguré à Diego, la ville où Jazz MMC a évolué. Force est de rappeler que la 4ème édition a été inaugurée à l'endroit précédemment cité. Cette année, le boss de Waza Styl a gâté la ville natale de sa femme. En dehors des lives livrés par les jeunes stars et la mise en avant de la culture urbaine, le festival joue un rôle primordial en termes d'écologie. Les instigateurs sensibilisent la population à protéger l'environnement. D'où le slogan : « Diego en fête, zéro déchet pour un avenir meilleur ».