Afrique Australe: SADC - Les « architectes de la réussite malagasy », dévoilés par le ministère des Affaires étrangères

À quelques jours du sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), le ministère des Affaires étrangères a levé le voile sur l'équipe qui, dans l'ombre, façonne la préparation de la délégation malgache. Selon le département, ces techniciens de la diplomatie sont les véritables « architectes de la réussite malagasy », travaillant sans relâche pour que « Madagascar brille à la Présidence » de l'organisation régionale.

À la tête de ce dispositif se trouve le secrétaire général du ministère, Eric Ratsimbazafy, épaulé notamment par Elisa Rabemananjara, directrice générale de la coopération, dont l'engagement est souligné depuis le début des préparatifs de ce rendez-vous diplomatique.

L'équipe compte également d'autres techniciens aguerris du ministère, formés au métier de diplomate, qui élaborent les discours, documents stratégiques et éléments de négociation destinés à armer la délégation malgache « au plus haut niveau ». « Ils produisent tout, jour et nuit », insiste le ministère, « pour que Madagascar brille à la Présidence de la SADC ». La Présidence tournante de l'organisation régionale sera assurée par Madagascar pour le mandat 2025-2026.