Madagascar: ISAVET - 29 jeunes vétérinaires en première ligne contre les maladies animales

Trois jours d'échanges intenses pour former l'élite de demain. Depuis le 11 août, les 29 stagiaires de la première cohorte du programme ISAVET Madagascar défendent leurs travaux de terrain devant un jury d'experts nationaux et internationaux. Menées dans les 16 régions du pays, leurs études s'attaquent à des problématiques épidémiologiques locales, au coeur de la santé animale et publique.

Répartis sur tout le territoire, ces jeunes professionnels ont appliqué sur le terrain les compétences acquises en épidémiologie vétérinaire appliquée : surveillance des maladies animales, collecte et analyse des données, et approche intégrée « One Health », liant santé humaine, animale et environnementale.

Les soutenances, rythmées par des exposés oraux, des débats techniques et des retours constructifs, offrent un panorama concret des défis sanitaires qui se posent à Madagascar et des solutions envisagées. Au-delà d'une simple évaluation, cette étape couronne un parcours exigeant destiné à renforcer la capacité nationale à prévenir, détecter et maîtriser les épidémies animales. Une génération formée pour protéger la santé publique et soutenir durablement la filière de production animale.