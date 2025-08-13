Madagascar: Elevage - De nouveaux agents de proximité interviendront sur le terrain

Le secteur de l'élevage dans le Sud est confronté aux défis structurels.

Il s'agit notamment du manque de professionnels vétérinaires et du développement des pratiques informelles risquées. Pour faire face à ces défis, de nouveaux agents de proximité en production et santé animale interviendront sur le terrain après avoir reçus des formations sur ces domaines dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Mionjo financé par la Banque mondiale. Leurs zones d'intervention sont essentiellement les districts d'Ambovombe et d'Amboasary Atsimo. Ils sont une soixantaine à avoir bénéficié de ce renforcement de capacité.

Accompagnement. Ces agents de proximité jouent un rôle clé dans le renforcement des services de santé animale et de production au profit des éleveurs dans la partie Sud de la Grande île, a-t-on appris. Ils constituent des agents relais de terrain formés pour offrir un accompagnement de proximité.

Sous la supervision des vétérinaires sanitaires, ils interviennent en matière d'application des techniques d'élevage améliorées, de prévention et traitement des maladies animales courantes, de soins de première intention, de suivi de la nutrition et de la productivité des animaux. Ils assurent également la collecte et la transmission d'informations sanitaires fiables. Il a été évoqué que leur action contribuerait à améliorer la santé du cheptel, à renforcer les revenus des ménages ruraux et à consolider la résilience des communautés face aux chocs climatiques et sanitaires.

Kit professionnel

Par ailleurs, ces nouveaux agents de proximité ont été dotés de kit professionnel complet leur permettant de d'intervenir efficacement auprès des éleveurs même dans les zones les plus enclavées. Ce kit est composé d'une bicyclette VTT pour faciliter leurs déplacements dans les zones reculées, du matériel d'injection, de soins et de chirurgie et d'équipement pour la chaîne de froid pour une meilleure conservation des produits phytosanitaires ainsi que de vêtements et équipements d'identification. Pour conclure, grâce à ces nouveaux agents formés et équipés, les éleveurs de la région pourront désormais compter sur un encadrement technique régulier et des soins de proximité afin d'améliorer la santé animale, tout en contribuant à la sécurité alimentaire et au développement rural dans le Sud de Madagascar.