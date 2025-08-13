Tunisie: Vers un partage équitable des tâches domestiques - Le parlement tunisien prépare une nouvelle loi

13 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le député à l'Assemblée des représentants du peuple, Youssef Tarchoun, a annoncé ce mercredi 13 août 2025 que le parlement tunisien travaille actuellement sur un projet de loi visant à instaurer un partage équitable des charges domestiques entre les conjoints. L'objectif de cette initiative est de remettre en cause les stéréotypes liés aux rôles familiaux et d'encourager les hommes à assumer davantage de responsabilités, notamment dans l'éducation des enfants.

Intervenant sur les ondes de Jawhara FM, Youssef Tarchoun a souligné que « la femme active a des responsabilités similaires à celles de l'homme et qu'il est essentiel de changer cette mentalité à travers le système éducatif et les médias ».

Il a ajouté que « les manuels scolaires reflètent encore cette idée en plaçant la femme dans la cuisine et en excluant le père des tâches domestiques ».

Selon lui, « la participation du père à l'éducation de ses enfants et son aide dans les tâches ménagères constituent une forme de justice sociale, ce qui rend indispensable le changement de ces représentations stéréotypées ».

Le député a également rappelé « la loi sur le congé de maternité et de paternité, en vigueur depuis un an », qu'il considère comme un progrès significatif pour la Tunisie par rapport aux législations arabes. Il a insisté sur le fait que « cette avancée s'inscrit dans le long parcours de la Tunisie en matière de droits des femmes depuis la promulgation du Code du statut personnel en 1956 ».

