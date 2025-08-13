Soudan: Kamil Idris Envoie un Télégramme de Remerciement à son Homologue Égyptien

13 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris a envoyé mardi un télégramme de remerciement à son homologue, le Premier ministre de la République arabe d'Égypte, Dr Mostafa Kamal Madbouly. Dans ce message, le Premier ministre Kamil Idris a exprimé sa joie et ses remerciements au Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Kamal Madbouly, priant de transmettre sa profonde gratitude à Son Excellence le Président Abdel Fattah Al-Sissi pour le soutien généreux et la coopération sincère dont il a bénéficié lors de sa récente visite en Égypte.

Il a qualifié cette visite de réussie à tous égards, attribuant ce succès à la sage direction de Son Excellence le Président de la République arabe d'Égypte, et soulignant qu'elle a constitué une occasion importante de renforcer les relations fraternelles entre les deux pays au service des intérêts des deux peuples frères.

Il a également souligné la chaleur de l'accueil, la générosité de l'hospitalité et l'attention sincère portée aux questions d'intérêt commun, qualifiant les rencontres tenues pendant la visite de fructueuses et constructives. Celles-ci ont permis d'aboutir à des ententes positives et à de nouvelles perspectives de coopération dans divers domaines, ainsi qu'à un soutien continu. Il a exprimé son aspiration à poursuivre le travail dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.