Soudan: Kamil Idris Envoie un Télégramme de Remerciement à son Homologue Égyptien

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris a envoyé mardi un télégramme de remerciement à son homologue, le Premier ministre de la République arabe d'Égypte, Dr Mostafa Kamal Madbouly. Dans ce message, le Premier ministre Kamil Idris a exprimé sa joie et ses remerciements au Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Kamal Madbouly, priant de transmettre sa profonde gratitude à Son Excellence le Président Abdel Fattah Al-Sissi pour le soutien généreux et la coopération sincère dont il a bénéficié lors de sa récente visite en Égypte.

Il a qualifié cette visite de réussie à tous égards, attribuant ce succès à la sage direction de Son Excellence le Président de la République arabe d'Égypte, et soulignant qu'elle a constitué une occasion importante de renforcer les relations fraternelles entre les deux pays au service des intérêts des deux peuples frères.

Il a également souligné la chaleur de l'accueil, la générosité de l'hospitalité et l'attention sincère portée aux questions d'intérêt commun, qualifiant les rencontres tenues pendant la visite de fructueuses et constructives. Celles-ci ont permis d'aboutir à des ententes positives et à de nouvelles perspectives de coopération dans divers domaines, ainsi qu'à un soutien continu. Il a exprimé son aspiration à poursuivre le travail dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples.