Afrique: La vice-présidente ghanéenne a appelé à une démocratie qui apporte « de la nourriture, pas juste des bulletins de vote

Addis-Abeba — La vice-présidente ghanéenne Jane Naana Opoku-Agyemang a exhorté mardi les pays africains à pratiquer la démocratie afin d'assurer la transformation de leurs pays et d'apporter les bénéfices nécessaires à leurs populations.

Des délégués de partis et des responsables gouvernementaux de 34 pays africains ont participé au Sommet des partis politiques africains à Accra, dont le président de Sao Tomé-et-Principe, Carlos Vila Nova, et le vice-président du Parti de la prospérité, parti au pouvoir en Éthiopie, et chef du Centre de coordination pour la construction de la démocratie, ayant rang de vice-Premier ministre, Adem Farah.

La vice-présidente ghanéenne, Opoku-Agyemang, a affirmé à l'ouverture du Sommet que la politique, dissociée du bien-être et de la transformation des populations, est vaine.

« Notre peuple ne nous demande pas de faire de la politique pour le plaisir. Il mérite une politique qui se traduise par la sécurité alimentaire, des emplois décents, des écoles fonctionnelles, des soins de santé accessibles, des infrastructures performantes, la sécurité et la justice », a souligné le vice-président.

Opoku-Agyemang a insisté sur la nécessité d'éviter toute politique partisane clivante, car l'accession au pouvoir politique ne doit pas se faire au détriment de la paix et de la cohésion sociale.

Le sommet est le fruit d'une collaboration entre le Centre africain pour la gouvernance, un groupe de réflexion indépendant basé à Accra qui s'engage à promouvoir l'excellence en matière de gouvernance, l'élaboration de politiques et le renforcement des capacités institutionnelles pour soutenir la transformation économique de l'Afrique, et le gouvernement ghanéen.

Le sommet s'est concentrée sur la redéfinition des partis politiques pour favoriser l'intégration régionale et un développement équitable.