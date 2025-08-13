Ethiopie: La Commission éthiopienne du dialogue national exhorte les communautés de la diaspora à soumettre leurs ordres du jour

Addis-Abeba — La Commission de dialogue national a appelé les communautés de la diaspora éthiopienne à préparer et soumettre des programmes nationaux visant à relever les défis urgents du pays.

Le commissaire en chef, le professeur Mesfin Araya, a annoncé que la Commission commencerait bientôt à recueillir les agendas des communautés éthiopiennes à l'étranger.

Le processus de collecte de l'ordre du jour a déjà été achevé dans 11 états régionaux, dont les administrations municipales d'Addis-Abeba et de Dire Dawa.

Le dialogue vise à résoudre les problèmes nationaux de longue date en promouvant la réconciliation et en trouvant un terrain d'entente.

Le professeur Mesfin a également confirmé que des premières mesures ont également été prises pour lancer le processus dans la région du Tigray.

Les partis politiques de Tigray ont salué la visite de la commission le 1er août 2025 à Mekelle, la considérant comme une étape importante vers la paix.

Au cours de sa visite, la Commission a rencontré divers partis politiques afin d'envisager l'ouverture d'un dialogue dans l'état, et les parties ont exprimé un soutien ferme à cette initiative.

Des consultations similaires seront organisées avec les Éthiopiens vivant à l'étranger, une grande partie du processus se déroulant en ligne afin de minimiser les contraintes de temps et d'argent, a-t-il indiqué, précisant que des discussions ont déjà eu lieu avec les communautés de la diaspora dans plusieurs pays africains et que des réunions virtuelles sont prévues pour les communautés d'Europe, d'Asie et de la région transatlantique.

Le Commissaire en chef a souligné que le dialogue national sera inclusif, impartial et guidé par la constitution éthiopienne. Environ 4 000 ordres du jour devraient être examinés, ceux qui recueilleront un large consensus étant transmis à l'organe exécutif pour mise en oeuvre sous la supervision de la Commission.

Le professeur Mesfin a encouragé les membres de la diaspora à participer activement, à demander des éclaircissements sur les questions clés et à soumettre des propositions constructives d'intérêt national.

Les ordres du jour peuvent être soumis via le site web de la Commission, par courriel, par téléphone ou par l'intermédiaire de parents et amis en Éthiopie, a-t-il ajouté.

Le professeur Mesfin a également souligné que la Commission s'engage à progresser efficacement pour atteindre le résultat souhaité dans les meilleurs délais, tout en garantissant une participation large et équitable dans tout le pays et à l'étranger.