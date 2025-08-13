Afrique: La Banque africaine a promis à une formation à l'IA afin de stimuler la mise en oeuvre des objectifs de développement du continent

13 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'intelligence artificielle devient un levier stratégique pour la Banque africaine de développement (BAD) dans l'avancement de l'Agenda 2063, le plan de transformation à long terme de l'Afrique.

En collaboration avec la Commission de l'Union africaine et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, la BAD a financé un atelier intensif de cinq jours à Lusaka, en Zambie, dédié à la formation de hauts responsables des États membres à l'utilisation de l'IA.

Les participants ont été initiés à des outils innovants tels que ChatGPT, Google AI Studio et Perplexity, leur permettant d'explorer concrètement comment l'intelligence artificielle peut renforcer le suivi et l'évaluation du deuxième Plan décennal de mise en oeuvre (2024-2033).

Abibu Tamu, coordinateur principal des programmes à la BAD, a souligné que l'IA offre de nouvelles perspectives : « Elle révolutionne notre capacité à analyser les données, favorisant des décisions politiques plus éclairées et une répartition plus efficace des ressources. »

En plus des aspects techniques, l'atelier a été une plateforme d'échange entre pays africains, permettant le partage d'expériences sur l'intégration de l'IA dans les politiques nationales de développement.

Ce soutien traduit l'engagement continu de la Banque à promouvoir une croissance fondée sur l'innovation. Dans un contexte de transformation numérique croissante, l'intelligence artificielle pourrait devenir un outil clé pour surmonter les défis de mise en oeuvre et rapprocher le continent de ses objectifs d'industrialisation, d'infrastructures et de réduction de la pauvreté.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.