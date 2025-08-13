Afrique: La Banque africaine a promis à une formation à l'IA afin de stimuler la mise en oeuvre des objectifs de développement du continent

Addis-Abeba — L'intelligence artificielle devient un levier stratégique pour la Banque africaine de développement (BAD) dans l'avancement de l'Agenda 2063, le plan de transformation à long terme de l'Afrique.

En collaboration avec la Commission de l'Union africaine et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, la BAD a financé un atelier intensif de cinq jours à Lusaka, en Zambie, dédié à la formation de hauts responsables des États membres à l'utilisation de l'IA.

Les participants ont été initiés à des outils innovants tels que ChatGPT, Google AI Studio et Perplexity, leur permettant d'explorer concrètement comment l'intelligence artificielle peut renforcer le suivi et l'évaluation du deuxième Plan décennal de mise en oeuvre (2024-2033).

Abibu Tamu, coordinateur principal des programmes à la BAD, a souligné que l'IA offre de nouvelles perspectives : « Elle révolutionne notre capacité à analyser les données, favorisant des décisions politiques plus éclairées et une répartition plus efficace des ressources. »

En plus des aspects techniques, l'atelier a été une plateforme d'échange entre pays africains, permettant le partage d'expériences sur l'intégration de l'IA dans les politiques nationales de développement.

Ce soutien traduit l'engagement continu de la Banque à promouvoir une croissance fondée sur l'innovation. Dans un contexte de transformation numérique croissante, l'intelligence artificielle pourrait devenir un outil clé pour surmonter les défis de mise en oeuvre et rapprocher le continent de ses objectifs d'industrialisation, d'infrastructures et de réduction de la pauvreté.