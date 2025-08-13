Tunisie: « Messina Book Cinema Festival » - Un prix pour la mémoire

revue litteraire

A l'occasion du Messina Book Cinema Festival, le livre « Paroles et images d'une histoire "mineure". L'émigration sicilienne en Tunisie entre le XIXe et le XXe siècles » d'Alfonso Campisi et Flaviano Pisanelli a reçu le prix du meilleur essai historique.

Cette oeuvre bilingue met en lumière une mémoire oubliée : celle des milliers de Siciliens ayant traversé la Méditerranée pour s'établir en Tunisie, tissant des liens humains, culturels et linguistiques forts entre les deux rives.

Cette distinction vient récompenser un travail de recherche remarquable qui met en lumière un pan de l'histoire souvent méconnu : le destin des Siciliens partis s'installer en Tunisie. A travers des textes et des images, les auteurs retracent cette histoire «mineure» et offrent un témoignage précieux sur les liens étroits qui ont uni les deux rives de la Méditerranée.

Dans un contexte de conflits et de tensions entre les rives nord et sud de la Méditerranée, ce livre se présente comme un puissant outil de dialogue et de mémoire. Il met en lumière les échanges et les liens étroits qui ont uni la Sicile et la Tunisie à travers le temps, rappelant que l'histoire commune est faite de partage et de rencontres. Ce message, particulièrement pertinent en ces temps difficiles, souligne l'importance de se reconnecter à nos racines méditerranéennes communes pour construire un avenir de paix et de compréhension mutuelle.

La cérémonie de remise des prix, sous la direction artistique de Helga Corrao, se déroulera les 22 et 23 août à Messine, et rassemblera différents écrivains et artistes, de nombreuses personnalités, dont des autorités locales et des représentants de l'Université de Messine.

Cette ultérieure reconnaissance littéraire officielle pour Campisi souligne l'importance de ce livre pour la mémoire collective et pour la compréhension des dynamiques migratoires qui ont façonné la région.

Alfonso Campisi travaille depuis de longues années sur les mouvements migratoires en Méditerranée et ses recherches se concentrent sur l'identité, la langue et l'histoire de la Tunisie et sur l'émigration sicilienne et maltaise en Tunisie, en France et aux Etats-Unis entre le XIXe et XXe siècles.

Parmi ses publications, on peut citer : «Ifriqiyya et Siqilliyya, un jumelage méditerranéen (2010)», «La Tunisie, sa langue, son histoire (2011)», «Filologia siciliana, studio filologico delle diverse parlate di Sicilia (2013)», «L'instrumentalisation linguistique, culturelle et politique» de Mario Scalesi, «Terres promises» (roman), «Voyageurs arabes en Sicile normande», «De l'émirat islamique à la conquête chrétienne de Sicile»... Son roman «Terres promises» a remporté le prix Pégase d'or du Prix Flaiano littérature et narrative.