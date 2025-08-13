Ethiopie: Le pays intensifie ses actions pour s'assurer que ses exportations de café respectent le règlement européen contre la déforestation

Addis-Abeba — Le ministère des Finances, en collaboration avec l'Autorité éthiopienne du café et du thé (ECTA), a organisé une réunion clé afin d'examiner les progrès réalisés par l'Éthiopie pour se conformer aux exigences du règlement de l'Union européenne sur la déforestation (EUDR) pour les exportations de café.

La réunion a réuni des représentants d'agences gouvernementales, de partenaires de développement, de coopératives et de syndicats de producteurs de café, d'exportateurs et d'associations d'acheteurs de café, notamment des représentants de la GIZ, de l'ambassade d'Allemagne et du PNUD.

La ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, a réaffirmé l'engagement du gouvernement, aux côtés de ses partenaires, à bâtir une chaîne d'approvisionnement du café résiliente et conforme, qui non seulement préserve le rôle vital de ce secteur dans l'économie éthiopienne, mais respecte également les normes internationales de durabilité.

L'Éthiopie a réalisé des progrès significatifs dans le développement d'un système robuste de données de géolocalisation, de traçabilité et de conformité tout au long de la chaîne d'approvisionnement du café.

Une plateforme nationale unifiée a été mise en place pour suivre le café, de la plantation jusqu'à l'exportation, bien au-delà du point d'expédition. Afin de surmonter les difficultés restantes et de poursuivre l'initiative, les parties prenantes ont convenu de prochaines étapes claires, à commencer par la création immédiate d'un groupe de travail EUDR.

Le directeur général de l'autorité, Adugna Debela, a souligné l'engagement ferme du gouvernement à garantir la conformité à l'EUDR.

Il a annoncé qu'elle publierait une directive à l'intention des associations et des autorités régionales, soulignant l'importance de centraliser toutes les données de géolocalisation collectées au sein de son système national.

Cette approche permettra de créer une source d'information unique et fiable, d'éviter les doublons et de simplifier les processus pour les exportateurs. Toutes les données de géolocalisation collectées par les parties prenantes seront soumises à l'ECTA pour validation et vérification avant d'être mises à disposition des acheteurs de café en Europe.

À l'approche de la date limite de conformité à l'EUDR, la réunion a souligné l'urgence de mettre en oeuvre ces initiatives de manière efficace et efficiente.

Par ailleurs, il a été convenu que le soutien de tous les partenaires, y compris les agences de développement, devrait être renforcé afin de garantir que le secteur du café éthiopien non seulement respecte les exigences de l'EUDR, mais prospère également sur le marché mondial. Tous les participants se sont engagés à intensifier leurs efforts pour aider l'Éthiopie à se conformer pleinement aux exigences.

En conclusion, la ministre d'État Semereta a souligné l'importance cruciale de respecter l'échéance de mise en conformité avec l'EUDR d'ici fin 2025 afin de consolider les solides relations commerciales entre l'Éthiopie et l'Europe en matière de café.

Elle s'est dite optimiste quant à l'esprit de collaboration et aux systèmes solides développés jusqu'à présent et a souligné la nécessité de finaliser les données de géolocalisation et d'autres exigences essentielles à l'avenir, selon le ministère des Finances.