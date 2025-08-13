Ethiopie: Plus de 65 000 ex-combattants ont été réhabilités et réintégrés - Commission nationale de réadaptation

13 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La Commission nationale de réadaptation a annoncé que 65 500 ex-combattants ont été réhabilités et réintégrés avec succès dans la société.

Lors d'une conférence de presse sur l'état d'avancement du programme, les responsables de la commission ont noté que le gouvernement fédéral a jusqu'à présent dépensé 1,2 milliard de birrs pour des programmes de formation, l'entretien de centres de réadaptation et la fourniture de nourriture, de vêtements et d'autres produits de première nécessité aux ex-combattants.

Les organisations partenaires ont contribué à hauteur de 5,9 milliards de birrs supplémentaires, permettant à chaque ex-combattant de recevoir 90 400 birrs pour faciliter sa transition vers la vie civile.

Le commissaire Temesgen Tilahun a expliqué que le processus comprenait le désarmement, la vérification, l'enregistrement, la réadaptation, le soutien psychologique et la délivrance d'une pièce d'identité numérique avant la réintégration.

Il a souligné que cette initiative vise à aider ceux qui ont répondu aux efforts de paix du gouvernement, les anciens des communautés et les chefs religieux à contribuer activement à la paix et au développement.

Les ex-combattants réhabilités sont originaires des états égionaux de Tigray, d'Oromia, d'Amhara et d'Afar.

Pour sa part, le commissaire adjoint Tesfalem Yehdego a indiqué que des centres de réadaptation ont été créés dans plusieurs régions, dont trois sont actuellement opérationnels à Tigray.

Le général de brigade Derbe Mekuria, également commissaire adjoint, a reconnu que le processus exigeait beaucoup de ressources et une étroite coopération entre le gouvernement, la population et les organisations partenaires.

Il a révélé qu'un guide complet de réadaptation a été élaboré, révisé et sera bientôt officiellement approuvé.

Une fois ce cadre mis en place, les combattants réhabilités titulaires d'une pièce d'identité officielle du NRC pourront reprendre leurs anciens emplois et récupérer les prestations associées.

La Commission a assuré que tout le soutien nécessaire leur serait apporté pour assurer leur réinsertion sociale durable.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.