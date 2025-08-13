Ethiopie: Plus de 65 000 ex-combattants ont été réhabilités et réintégrés - Commission nationale de réadaptation

Addis-Abeba — La Commission nationale de réadaptation a annoncé que 65 500 ex-combattants ont été réhabilités et réintégrés avec succès dans la société.

Lors d'une conférence de presse sur l'état d'avancement du programme, les responsables de la commission ont noté que le gouvernement fédéral a jusqu'à présent dépensé 1,2 milliard de birrs pour des programmes de formation, l'entretien de centres de réadaptation et la fourniture de nourriture, de vêtements et d'autres produits de première nécessité aux ex-combattants.

Les organisations partenaires ont contribué à hauteur de 5,9 milliards de birrs supplémentaires, permettant à chaque ex-combattant de recevoir 90 400 birrs pour faciliter sa transition vers la vie civile.

Le commissaire Temesgen Tilahun a expliqué que le processus comprenait le désarmement, la vérification, l'enregistrement, la réadaptation, le soutien psychologique et la délivrance d'une pièce d'identité numérique avant la réintégration.

Il a souligné que cette initiative vise à aider ceux qui ont répondu aux efforts de paix du gouvernement, les anciens des communautés et les chefs religieux à contribuer activement à la paix et au développement.

Les ex-combattants réhabilités sont originaires des états égionaux de Tigray, d'Oromia, d'Amhara et d'Afar.

Pour sa part, le commissaire adjoint Tesfalem Yehdego a indiqué que des centres de réadaptation ont été créés dans plusieurs régions, dont trois sont actuellement opérationnels à Tigray.

Le général de brigade Derbe Mekuria, également commissaire adjoint, a reconnu que le processus exigeait beaucoup de ressources et une étroite coopération entre le gouvernement, la population et les organisations partenaires.

Il a révélé qu'un guide complet de réadaptation a été élaboré, révisé et sera bientôt officiellement approuvé.

Une fois ce cadre mis en place, les combattants réhabilités titulaires d'une pièce d'identité officielle du NRC pourront reprendre leurs anciens emplois et récupérer les prestations associées.

La Commission a assuré que tout le soutien nécessaire leur serait apporté pour assurer leur réinsertion sociale durable.