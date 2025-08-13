Ethiopie: L'IGAD a lancé un atelier de haut niveau sur la gouvernance des pêches pour stimuler l'économie bleue régionale

Addis-Abeba — Un atelier de consultation et de validation de haut niveau visant à renforcer la gouvernance des pêches et à créer une Agence du Forum des pêches et un Centre de coordination du suivi, du contrôle et de la surveillance (SCS) sous l'égide de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) s'est ouvert aujourd'hui à Addis-Abeba.

Lors de l'ouverture d'un événement de trois jours, le ministre d'État de l'Agriculture, Fikru Regassa, a affirmé que l'enclavement de l'Éthiopie n'entrave pas son potentiel halieutique, offrant d'importantes opportunités dans l'aquaculture et les ressources en eau douce provenant des fleuves transfrontaliers et de divers systèmes lacustres.

« Notre plan directeur décennal pour la pêche et l'aquaculture, associé à l'initiative Yelemat Turufat (La Générosité du Panier), a déjà triplé la production de poisson et introduit des technologies innovantes telles que la production d'alevins de tilapia mâles monosexués », a-t-il souligné.

Le Grand Barrage de la Renaissance recèle également un potentiel considérable pour la pêche et l'aquaculture, parallèlement aux programmes nationaux plus vastes de récupération des eaux, a-t-il ajouté.

Selon le ministre d'État, la création du Centre de coordination des pêches de l'IGAD constituerait une « approche réfléchie » pour lutter contre la surpêche, la fragmentation de la gouvernance, les impacts du changement climatique et la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée).

« Nous restons attachés au Programme de l'IGAD pour l'économie bleue et à la Stratégie de pêche durable 2021-2025, afin que nos efforts collaboratifs actuels profitent aux générations actuelles et futures », a affirmé Fikru.

Le directeur de la division Agriculture et Environnement de l'IGAD, Daher Elmi, a souligné le potentiel halieutique considérable, mais sous-exploité, de la région, qui ne produit actuellement qu'environ 1 million de tonnes de poisson par an sur un potentiel estimé à 3,5 millions de tonnes.

« Plus de 85 % de notre pêche provient des eaux intérieures, mais les ressources marines de la mer Rouge, du golfe d'Aden et de l'océan Indien occidental restent largement inexploitées pour le commerce et la sécurité alimentaire », a-t-il déclaré.

Le directeur a identifié la faiblesse de la gouvernance, l'insuffisance des infrastructures et la pêche INN endémique, notamment dans les eaux somaliennes, comme des obstacles majeurs.

« Nous devons agir collectivement, en tirant les leçons de mécanismes régionaux efficaces, tels que le Centre de coordination SCS de la SADC au Mozambique, afin de mettre en place un système robuste qui protège nos ressources et renforce le commerce régional », a-t-il déclaré.

Les résultats attendus comprennent une feuille de route opérationnelle détaillée, des stratégies de mobilisation des ressources et un renforcement de la coopération régionale, en s'appuyant sur les enseignements d'autres organismes régionaux d'Afrique et de l'océan Indien.

Parmi les participants figurent de hauts responsables techniques des États membres de l'IGAD, des représentants des communautés économiques régionales telles que le COMESA, la CAE et la SADC, des institutions de l'Union africaine, des partenaires au développement, le secteur privé et la société civile.