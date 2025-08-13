Tunisie: La plateforme « Najda » bientôt déployée dans tout le pays pour sauver plus de vies

13 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère de la Santé a annoncé, mardi, le lancement d'un plan visant à généraliser la plateforme numérique ⁦najda.tn⁩ à l'ensemble du territoire national, après avoir démontré son efficacité dans l'accélération des interventions médicales et le sauvetage de vies humaines.

Selon un communiqué du département, ce service digital permet de détecter précocement l'infarctus du myocarde grâce à la transmission instantanée d'alertes aux équipes médicales spécialisées.

Cette rapidité favorise un démarrage immédiat du traitement et réduit les risques de complications potentiellement mortelles pour les patients.

La plateforme « Najda » offre également un suivi en temps réel de l'état des patients, avec un transfert direct des données vers les services d'assistance médicale urgente et les unités de cathétérisme cardiaque. Les médecins peuvent ainsi surveiller à distance l'évolution des cas et déclencher une intervention rapide et adaptée.

Le ministère prévoit d'équiper l'ensemble des services de cardiologie et des urgences, ainsi que les ambulances, de matériel numérique moderne. Des sessions de formation seront assurées pour les équipes médicales, en partenariat avec la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire (STCCV) et l'Instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation en santé (INEAS).

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.