Tunisie: La plateforme « Najda » bientôt déployée dans tout le pays pour sauver plus de vies

Le ministère de la Santé a annoncé, mardi, le lancement d'un plan visant à généraliser la plateforme numérique ⁦najda.tn⁩ à l'ensemble du territoire national, après avoir démontré son efficacité dans l'accélération des interventions médicales et le sauvetage de vies humaines.

Selon un communiqué du département, ce service digital permet de détecter précocement l'infarctus du myocarde grâce à la transmission instantanée d'alertes aux équipes médicales spécialisées.

Cette rapidité favorise un démarrage immédiat du traitement et réduit les risques de complications potentiellement mortelles pour les patients.

La plateforme « Najda » offre également un suivi en temps réel de l'état des patients, avec un transfert direct des données vers les services d'assistance médicale urgente et les unités de cathétérisme cardiaque. Les médecins peuvent ainsi surveiller à distance l'évolution des cas et déclencher une intervention rapide et adaptée.

Le ministère prévoit d'équiper l'ensemble des services de cardiologie et des urgences, ainsi que les ambulances, de matériel numérique moderne. Des sessions de formation seront assurées pour les équipes médicales, en partenariat avec la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire (STCCV) et l'Instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation en santé (INEAS).