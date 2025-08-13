Tunisie: Des femmes aux commandes des formalités douanières à bord du « Tanit » pour la Journée de la Femme

13 Août 2025
La Presse (Tunis)

À l'occasion de la Journée de la Femme, une équipe entièrement féminine assure les procédures douanières anticipées pour la délivrance des permis de voiture à bord du navire Tanit, lors de la traversée maritime entre Marseille et Tunis.

Selon un communiqué de la Direction générale des Douanes, cette initiative met en lumière le rôle croissant et exemplaire des femmes tunisiennes au sein de l'administration douanière.

Leur engagement couvre l'ensemble des missions administratives, opérationnelles et sur le terrain, dans des secteurs autrefois exclusivement masculins, démontrant leur capacité à assumer des responsabilités à tous les niveaux et dans toutes les circonstances.

La Direction générale des Douanes a salué le dévouement des douanières, remerciant chacune d'elles pour leur contribution au succès de l'institution.

Ce geste rend hommage à toutes les femmes tunisiennes qui se distinguent par leur excellence et leur engagement dans différents domaines professionnels à travers le pays.

