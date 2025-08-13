Addis-Abeba — L'Éthiopie est idéalement placée pour exploiter l'énergie solaire, non seulement pour répondre aux besoins nationaux, mais aussi pour devenir un pôle énergétique, a déclaré le ministre d'État de l'Eau et de l'Énergie, Sultan Welle.

L'Éthiopie et l'Alliance solaire internationale (ISA) ont signé aujourd'hui à Addis-Abeba des projets de mini-réseaux solaires et de parcs solaires.

À l'occasion, le ministre d'État de l'Eau et de l'Énergie, Sultan Welle, a déclaré que l'énergie était le moteur de la croissance pour tout pays, soulignant que l'Éthiopie accordait l'attention nécessaire à l'exploitation optimale de son secteur énergétique.

Le ministre d'État a également souligné l'importance des partenaires de développement pour soutenir les zones prioritaires du pays dans le développement et la transformation de l'énergie solaire.

Selon le ministre d'État, les initiatives convenues illustrent l'engagement indéfectible de l'Éthiopie à exploiter l'énergie solaire, à améliorer l'électrification rurale et à créer des opportunités de développement socio-économique.

« Nos collaborations avec l'ISA et nos organisations partenaires accéléreront sans aucun doute la transition énergétique de l'Éthiopie, favoriseront l'innovation et stimuleront les investissements », a-t-il affirmé.

Grâce à ses abondantes ressources solaires, l'Éthiopie est particulièrement bien placée pour exploiter l'énergie solaire non seulement pour répondre aux besoins nationaux, mais aussi pour devenir un pôle énergétique, a souligné Sultan.

Il a également noté que l'Éthiopie restait déterminée à créer un environnement propice aux projets énergétiques durables, à autonomiser les communautés locales et à garantir que l'énergie propre soit accessible à tous les Éthiopiens.

Le directeur général de l'Alliance solaire internationale, Ashish Khanna, a pour sa part déclaré que l'ISA soutenait principalement l'Éthiopie dans les domaines de l'agriculture et des mini-réseaux en zones rurales, en proposant des formations au renforcement des capacités et un soutien réglementaire, entre autres.

Le directeur général a également souligné que l'ISA est là pour apporter un soutien en fonction des priorités du gouvernement éthiopien, notamment en faisant progresser la transformation solaire du pays.