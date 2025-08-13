Algérie: Inauguration du nouveau siège de l'ambassade de la République de Somalie au pays

ALGER — Le nouveau siège de l'ambassade de la République fédérale de Somalie à Alger a été inauguré dimanche soir à Alger, en présence de la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Selma Bakhta Mansouri, et du ministre somalien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdisalam Omar Abdi Ali.

S'exprimant à cette occasion, Mme Mansouri a indiqué que ce siège, dont l'inauguration revêt une symbolique profonde, n'est pas seulement un bâtiment diplomatique, mais se veut également un nouveau pont de communication et une tribune à même de renforcer la coopération", ajoutant qu'il "s'agit d'un symbole vivant des relations fraternelles profondes entre nos deux pays et nos deux peuples frères".

Elle a ajouté que cette halte cruciale s'inscrivait dans le cadre d'une visite officielle du ministre somalien des Affaires étrangères, au cours de laquelle il a eu des entretiens "fructueux" avec plusieurs hauts responsables algériens, portant sur les moyens permettant de promouvoir les relations bilatérales et d'échanger les vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, l'Algérie et la Somalie étant deux membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations unies, "ce qui offre des opportunités supplémentaires de concertation et de coordination sur les questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil".

Dans le même contexte, Mme Mansouri a affirmé que l'Algérie et la Somalie étaient "liées par des relations fraternelles sincères et une solidarité de longue date, dans les bons comme dans les mauvais moments, et une coopération au niveau des fora régionaux et internationaux pour la défense des causes justes".

"Alors que nous célébrons l'ouverture de ce nouveau siège diplomatique, nous réaffirmons notre détermination commune à poursuivre cette voie et à élargir les horizons de la coopération pour servir les intérêts de nos peuples, contribuer à la stabilité et à la prospérité de notre région, et renforcer l'action africaine commune dans l'objectif de défendre les causes de notre continent et de réaliser ses aspirations à la paix et au développement", a-t-elle soutenu.

Pour sa part, M. Abdisalam Abdi Ali a estimé que cette occasion "se veut un jalon important dans la relation fraternelle constante entre la Somalie et l'Algérie, mais témoigne aussi de notre engagement indéfectible à porter nos relations bilatérales à des niveaux sans précédent", ajoutant qu'il s'agissait de "bien plus qu'une simple ouverture d'une mission diplomatique, c'est plutôt l'incarnation d'une relation séculaire, d'une histoire et d'un destin partagés entre nos deux pays et nos deux peuples".

Cette inauguration intervient également, selon le ministre Abdi, "à un moment où la Somalie, sous la conduite du président Hassan Sheikh Mohamud, franchit de grand pas dans le processus d'édification de l'Etat, mais aussi en matière de sécurité et de relance économique" ajoutant que l'"Algérie, puissance régionale et voix respectée sur la scène mondiale, constitue un partenaire indispensable" Le ministre somalien des Affaires étrangères a rappelé à cette occasion le soutien indéfectible de l'Algérie à la Somalie en période de difficultés, soulignant que cette solidarité n'était pas seulement diplomatique, car reflétant, aussi, les liens fraternels profonds entre les peuples des deux pays.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des membres du corps diplomatique accrédités en Algérie.