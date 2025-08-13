Ethiopie: L'ambassadeur d'Allemagne sortant a salué la réforme économique nationale courageuse et prometteuse du pays

Addis-Abeba — L'ambassadeur d'Allemagne sortant en Éthiopie, Jens Hanefeld, a salué la réforme économique nationale en cours en Éthiopie, la qualifiant d'étape courageuse et très encourageante pour le développement du pays.

Le président Taye Atske Selassie a récemment fait ses adieux à l'ambassadeur Jens Hanefeld, exprimant sa gratitude pour les efforts qu'il a déployés pour approfondir les relations bilatérales entre les deux pays.

Dans un entretien exclusif avec ENA, l'ambassadeur Hanefeld a noté qu'à l'occasion du 120e anniversaire de leurs relations diplomatiques, l'Allemagne se considère comme l'un des plus proches alliés de l'Éthiopie en Afrique.

« C'est une année très spéciale, car nous célébrons les 120 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays. L'Allemagne s'est toujours considérée comme un ami proche de l'Éthiopie, et je pense que nos relations bilatérales en témoignent à bien des égards. J'ai moi-même eu le privilège d'être ambassadeur en Éthiopie », a-t-il souligné.

L'ambassadeur Hanefeld a noté que ce pays d'Afrique de l'Est avait entrepris une réforme économique nationale de grande envergure.

Il a notamment salué les réformes macroéconomiques et financières en cours.

« Franchement, les réformes économiques, la réforme économique nationale, toujours en cours en Éthiopie, constituent une avancée très courageuse et encourageante. C'est un projet que nous soutenons fermement, non seulement par notre adhésion aux institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale, mais aussi au niveau bilatéral », a déclaré l'ambassadeur.

L'Éthiopie a actuellement lancé d'importantes réformes économiques qui ont été saluées à l'échelle mondiale, notamment par les institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale.

Considérant l'Éthiopie comme le principal partenaire de développement de l'Allemagne, Hanefeld a souligné l'engagement continu de son pays à accompagner l'Éthiopie vers un avenir prospère.

« L'Éthiopie est le principal partenaire de développement de l'Allemagne dans le monde. Et je pense que cela illustre notre engagement à aider l'Éthiopie à se développer vers un avenir qui profitera à l'ensemble de sa population de manière pacifique et prospère », a révélé l'ambassadeur.

Il a enfin souligné l'importance des relations bilatérales, leur solidité et les perspectives prometteuses pour l'avenir des deux pays.