Madagascar: Mode malgache - TASS2K25 sous le coucher de soleil de Mangily

13 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le 23 août, Mangily vibrera au rythme de la mode malgache lors d'un défilé en plein air alliant créativité, art et gastronomie, face au lagon.

Quand la mode rencontre le coucher de soleil, l'émotion est au rendez-vous. Le Toly Aroa Sunset Show 2025 (TASS2K25) promet un spectacle unique le 23 août prochain, dans le décor idyllique du Vovo Telo Lodge, hôtel de luxe niché en bord de lagon à Mangily. Entre sable blanc, végétation luxuriante et lumière dorée du crépuscule, le public découvrira un savant mélange de mode, d'artisanat, d'arts visuels et de gastronomie locale, pensé comme une véritable expérience sensorielle.

Pour annoncer l'événement, une conférence de presse s'est tenue ce mardi à 16 h à la Résidence Loharano, à Betongolo. Cette rencontre conviviale a permis aux créateurs, journalistes et partenaires d'échanger de vive voix sur l'organisation de ce rendez-vous mode à Toliara, et d'en partager les coulisses et les ambitions.

Emy Ga, styliste reconnu à l'échelle nationale pour ses créations mêlant élégance, modernité et identité culturelle malgache, signe la direction artistique du défilé. Greentsika, pionnière en logistique urbaine intelligente et en organisation d'événements à impact, assure la coordination, la logistique et la fluidité du déroulement.

Au-delà du spectacle, le Toly Aroa Sunset Show 2025 porte une triple ambition: artistique, en valorisant la création malgache et de nouveaux talents ; économique, en dynamisant la visibilité et les ventes des exposants ; et sociale, en renforçant les filières créatives et en offrant des opportunités à la jeunesse autour d'une mode éthique.

Cette édition s'inscrit dans une dynamique ambitieuse, dans la continuité du Mojangaya Sunset Show de Majunga en 2022 et des collections Abyssalis et Edenia présentées cette année à Toliara.

