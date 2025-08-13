Algérie: Tissemsilt - Mise en avant du rôle des acteurs de la société civile dans la lutte contre les fléaux sociaux

TISSEMSILT — La présidente de l'Observatoire national de la société civile, Ibtissem Hamlaoui, a souligné, mardi depuis Tissemsilt, le rôle important que jouent les acteurs de la société civile dans la lutte contre les différentes formes de fléaux sociaux.

Lors d'une séance tenue avec les acteurs de la société civile de la wilaya, Mme Hamlaoui a affirmé que la société civile " joue un rôle essentiel dans la lutte contre les divers fléaux sociaux ", ajoutant que l'Observatoire "lancera, dans les prochains jours, une session de formation à l'intention des acteurs de la société civile de Tissemsilt, afin de les sensibiliser à leurs responsabilités face aux différents défis".

Elle a précisé que l'Observatoire, en tant qu'institution constitutionnelle et consultative auprès du Président de la République, oeuvre à accompagner les acteurs de la société civile et à être à l'écoute de leurs préoccupations, dans l'objectif de promouvoir une culture citoyenne fondée sur le dialogue avec les différents acteurs et organismes.

Mme Hamlaoui a rappelé que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, " accorde une grande importance aux acteurs de la société civile à travers tout le territoire national, compte tenu de leur rôle pionnier dans la lutte contre toutes les formes de fléaux sociaux et leur capacité à faire face aux campagnes hostiles ciblant notre pays ".

Par ailleurs, elle a mis en avant " l'intérêt particulier porté par le Président de la République à la wilaya de Tissemsilt, à travers le programme de développement spécial dont elle a bénéficié dans le cadre du programme complémentaire de développement, à l'instar de nombreuses autres wilayas du pays ", ce qui a eu, selon elle, un impact positif sur la wilaya et ses habitants.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont assisté le wali, Bouzaid Fethi, ainsi que les autorités locales, les représentants de la société civile ont été invités à exprimer leurs préoccupations, essentiellement liées au développement local, notamment le logement rural, les infrastructures de santé et les routes.

A cette occasion, 2000 cartables scolaires dotés de fournitures scolaires ont été distribués aux enfants issus de familles nécessiteuses de la wilaya, en prévision de la prochaine rentrée des classes. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un programme national lancé par l'Observatoire, qui prévoit la distribution de 120.000 cartables et tabliers, en plus de diverses aides destinées aux familles à revenu limité dans les différentes wilayas du pays.