Algérie: ANP - Inauguration du nouveau siège de la Direction centrale des carburants

13 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Général major Mohamed Salah Benbicha, Secrétaire général du ministère de la Défense nationale (MDN), a présidé, au nom du Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la Direction centrale des carburants du MDN à Alger, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Au nom de Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre Délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, le Général major Mohamed Salah Benbicha, Secrétaire général du MDN, a présidé, mardi 12 août 2025, la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la Direction centrale des carburants du MDN à Alger en 1ère Région militaire (RM)", précise la même source.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du Chef de Département organisation-logistique, du Directeur central des carburants du MDN, ainsi que des Directeurs et Chefs de services centraux de l'Etat-major de l'ANP et du MDN, ajoute le communiqué.

A l'issue de la cérémonie d'inauguration, le Secrétaire général du MDN a suivi "un exposé exhaustif sur la Direction, avant de visiter les différentes infrastructures du nouveau siège".

Lors de sa rencontre avec les cadres et personnel de la Direction centrale des carburants, le Secrétaire général du MDN a rappelé "le rôle pivot et important de la Direction centrale des carburants dans le domaine du soutien logistique et de l'approvisionnement des formations et unités du corps de bataille de l'ANP en divers produits pétroliers, sur l'ensemble du territoire national, pour garantir un haut niveau de disponibilité opérationnelle".

A l'issue, le Secrétaire général du MDN a signé le Livre d'or de la Direction, conclut le communiqué du MDN.

