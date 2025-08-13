Madagascar: Route nationale 6 - Circulation coupée pendant trois heures

13 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Les automobilistes circulant sur la Route nationale 6 (RN6), reliant Ambondromamy à Antsiranana, devront s'armer de patience ce mercredi matin. Entre 7 h et 10 h, la circulation sera totalement coupée au point kilométrique PK 659+400, sur le tronçon reliant Anivorano Nord à Antsiranana.

Dans un communiqué publié hier, le ministère des Travaux publics précise que cette coupure est indispensable pour permettre la mise en oeuvre de la couche de roulement et du BDEM (Béton de démolition et enrobés modifiés) sur le pont Andranomena (OA109). Ces travaux visent à renforcer la sécurité et la durabilité de cet ouvrage stratégique, situé sur un axe routier vital pour le Nord du pays.

Cette intervention, bien que temporaire, pourrait entraîner des retards importants pour les voyageurs et les transporteurs. Les autorités recommandent donc aux usagers d'anticiper leurs déplacements, en conséquence, d'éviter la zone durant les heures concernées et de respecter strictement les consignes de sécurité données par les équipes sur place.

