Madagascar: Basketball/U18 filles - MB2ALL s'impose comme la force dominante

Le championnat de Madagascar de basketball pour la catégorie U18, filles et garçons, bat son plein actuellement dans la région Amoron'i Mania. Il rassemble à Ambositra les meilleures équipes issues de chaque ligue de Madagascar.

Après trois journées intenses, les jeunes basketteuses de Mb2all d'Analamanga s'illustrent avec une performance remarquable dans leur catégorie. Dans la poule C, Mb2all affiche un parcours parfait avec deux victoires en autant de matchs, totalisant 4 points, un bilan qui les place en tête du classement provisoire.

Avec une moyenne de 140 points d'écart (+140), elles devancent largement leurs concurrentes, démontrant une supériorité nette sur le terrain. Leur efficacité offensive et leur solidité défensive sont les clés de ce succès. Le match référence de l'équipe d'Analamanga reste sa victoire écrasante (110 à 9) face aux joueuses de RBC d'Atsimo-Andrefana.

D'autres équipes comme EBF de Haute-Matsiatra et JEA de Vakinankaratra suivent de près la cadence. Toutefois, la solidité de Mb2all dans cette phase de poules laisse présager une qualification probable pour les phases à élimination directe, sans trop de soucis.

Chez les autres équipes, les résultats restent plus contrastés. Dans la poule A, CBF de Haute- Matsiatra et Lucadro d'Analamanga font preuve d'une belle combativité, tandis que dans la poule B, NAS d'Analamanga et Pintade d'Amoron'i Mania sont également en lice pour la qualification.

D'autres clubs, comme Phoenix de Vakinankaratra, JSB de Boeny, RBC d'Atsimo-Andrefana, Fivam d'Alaotra-Mangoro et Askfa d'Amoron'i Mania, peinent à suivre la cadence.

Chez les garçons, les grands clubs comme ASSM, JCBA, AST (tous issus d'Analamanga), BC Est d'Atsimo-Andrefana, Ascut d'Atsinanana, et MFB BBCM de Menabe réalisent un parcours sans faute en remportant leurs deux premiers matchs.