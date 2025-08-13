Tunisiens à l'étranger - Votre service militaire peut être reporté ou annulé !

13 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de la Défense nationale a annoncé que les Tunisiens résidant à l'étranger et concernés par le service militaire ont désormais la possibilité de demander un report ou une exemption, afin de régulariser leur situation.

Le contre-amiral Hatem Souissi, directeur général du recrutement et de la mobilisation, a précisé que les jeunes expatriés peuvent déposer un dossier complet auprès de l'attaché militaire de l'ambassade de Tunisie dans leur pays de résidence.

Selon ses déclarations à la radio nationale, une délégation a été accordée à ces attachés militaires pour signer deux types de reports, dans les cas suivants : les jeunes Tunisiens inscrits dans un établissement d'enseignement à l'étranger et ceux qui disposent d'un emploi stable et d'un titre de séjour légal dans le pays d'accueil, à condition qu'ils n'aient pas encore atteint l'âge de 28 ans.

Au-delà de cet âge, les ressortissants tunisiens âgés de plus de 28 ans, qui travaillent de manière permanente à l'étranger et disposent d'une résidence légale, peuvent quant à eux bénéficier d'une exemption définitive du service militaire.

Cette mesure vise à faciliter la régularisation de la situation militaire des Tunisiens établis à l'étranger, tout en prenant en compte leur insertion professionnelle et sociale dans leur pays de résidence.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.