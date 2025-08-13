Tunisiens à l'étranger - Votre service militaire peut être reporté ou annulé !

Le ministère de la Défense nationale a annoncé que les Tunisiens résidant à l'étranger et concernés par le service militaire ont désormais la possibilité de demander un report ou une exemption, afin de régulariser leur situation.

Le contre-amiral Hatem Souissi, directeur général du recrutement et de la mobilisation, a précisé que les jeunes expatriés peuvent déposer un dossier complet auprès de l'attaché militaire de l'ambassade de Tunisie dans leur pays de résidence.

Selon ses déclarations à la radio nationale, une délégation a été accordée à ces attachés militaires pour signer deux types de reports, dans les cas suivants : les jeunes Tunisiens inscrits dans un établissement d'enseignement à l'étranger et ceux qui disposent d'un emploi stable et d'un titre de séjour légal dans le pays d'accueil, à condition qu'ils n'aient pas encore atteint l'âge de 28 ans.

Au-delà de cet âge, les ressortissants tunisiens âgés de plus de 28 ans, qui travaillent de manière permanente à l'étranger et disposent d'une résidence légale, peuvent quant à eux bénéficier d'une exemption définitive du service militaire.

Cette mesure vise à faciliter la régularisation de la situation militaire des Tunisiens établis à l'étranger, tout en prenant en compte leur insertion professionnelle et sociale dans leur pays de résidence.