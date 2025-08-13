Tunisie: Jusqu'à 1 million de dinars pour le financement des sociétés communautaires

13 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La secrétaire d'État à l'Emploi chargée des sociétés communautaires, Hasna Jiballah, a annoncé ce mercredi 13 août 2025 l'augmentation du plafond de financement accordé à ces structures, porté de 300 000 à 1 million de dinars, à la suite de l'entrée en vigueur du décret gouvernemental n°542.

Cette mesure vise à renforcer la capacité financière des sociétés communautaires et à stimuler leur contribution au développement local et à l'économie sociale et solidaire.

Lors de sa visite officielle dans le gouvernorat de Kébili, la secrétaire d'État a également indiqué que la loi n°21 de 1995 relative à l'exploitation des terres domaniales est en cours de révision et de validation. Une fois amendée, cette réforme permettra à plus de 144 sociétés communautaires d'accéder à des terres publiques et de démarrer effectivement leurs activités.

Jiballah a en outre souligné que le nombre de sociétés communautaires ayant entamé leurs activités de production est passé de 4 en septembre 2024 à 50 à ce jour, marquant une progression notable du dispositif.

Par ailleurs, 250 sociétés communautaires ont déjà obtenu leur identifiant fiscal et attendent leur enregistrement au Registre national des entreprises. Cette étape franchie, elles pourront soumettre leurs demandes de financement et études de faisabilité, en vue de démarrer leur activité dans les meilleurs délais.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.