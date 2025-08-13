Tunisie: Deux hôpitaux régionaux obtiennent le statut universitaire à Gafsa et Sidi Bouzid

13 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Journal officiel de la République tunisienne a publié dans son dernier numéro un arrêté conjoint du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère de la Santé, daté du 8 août 2025, portant sur l'attribution du statut universitaire à deux hôpitaux régionaux.

Sont concernés : l'hôpital régional Hussein Bouziane de Gafsa et l'hôpital régional de Sidi Bouzid.

Cette décision vise à renforcer le maillage hospitalo-universitaire dans les régions de l'intérieur, à améliorer la formation des professionnels de santé et à permettre une meilleure prise en charge médicale en intégrant ces établissements dans les circuits de l'enseignement médical et de la recherche.

