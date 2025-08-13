Tunisie: Le Tunisien Radhi Jaïdi nommé entraîneur du club libanais Nejmeh

13 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Nejmeh SC, l'un des clubs les plus titrés du championnat libanais, a officialisé ce mercredi la nomination de l'entraîneur tunisien Radhi Jaïdi à la tête de l'équipe première, en remplacement de l'Égyptien Mahmoud Fathallah.

La présentation du nouvel entraîneur a eu lieu lors d'une conférence de presse tenue au siège du club, en présence du directeur général Ramy Baytar.

Ancien international tunisien, Radhi Jaïdi poursuit ainsi sa carrière sur le banc avec une nouvelle expérience à l'étranger.

Il a débuté sa reconversion en Angleterre avec les U23 de Southampton, avant de prendre en charge Hartford Athletic aux États-Unis, puis le Cercle Bruges en Belgique. En Tunisie, il a brièvement dirigé l'Espérance Sportive de Tunis, puis a connu une dernière expérience en Algérie avec le Paradou AC.

