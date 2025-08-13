Tunisie: Eya Boushih, première Tunisienne au Mondial de gymnastique rythmique seniors au Brésil

La gymnaste tunisienne Eya Boushih participera au Championnat du monde de gymnastique rythmique seniors, qui se tiendra à Rio de Janeiro (Brésil) du 20 au 24 août 2025.

L'information a été confirmée ce mercredi 13 août 2025 par Mohamed Esseddik, président du bureau directeur provisoire de la Fédération tunisienne de gymnastique, à l'Agence TAP.

Eya Boushih devient ainsi la première gymnaste tunisienne de l'histoire à disputer un Championnat du monde dans cette catégorie.

Actuellement en stage de préparation en Tunisie du 3 au 16 août, la gymnaste s'envolera pour le Brésil le 17 août, accompagnée de son entraîneuse, Valeria Khanina. La délégation tunisienne comprendra également l'arbitre internationale Amina Chtiba.

Boushih a décroché sa qualification pour ce rendez-vous mondial grâce à sa performance lors du Championnat d'Afrique de gymnastique rythmique, organisé en mai dernier en Égypte.