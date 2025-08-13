Tunisie: Eya Boushih, première Tunisienne au Mondial de gymnastique rythmique seniors au Brésil

13 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La gymnaste tunisienne Eya Boushih participera au Championnat du monde de gymnastique rythmique seniors, qui se tiendra à Rio de Janeiro (Brésil) du 20 au 24 août 2025.

L'information a été confirmée ce mercredi 13 août 2025 par Mohamed Esseddik, président du bureau directeur provisoire de la Fédération tunisienne de gymnastique, à l'Agence TAP.

Eya Boushih devient ainsi la première gymnaste tunisienne de l'histoire à disputer un Championnat du monde dans cette catégorie.

Actuellement en stage de préparation en Tunisie du 3 au 16 août, la gymnaste s'envolera pour le Brésil le 17 août, accompagnée de son entraîneuse, Valeria Khanina. La délégation tunisienne comprendra également l'arbitre internationale Amina Chtiba.

Boushih a décroché sa qualification pour ce rendez-vous mondial grâce à sa performance lors du Championnat d'Afrique de gymnastique rythmique, organisé en mai dernier en Égypte.

