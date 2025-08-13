Tunisie: Dot, héritage... - L'ATFD appelle à revoir certains articles du Code du statut personnel

À l'occasion du 69e anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel (CSP), l'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a lancé un appel pressant en faveur de réformes législatives visant à garantir l'égalité réelle entre les sexes et à renforcer la protection des droits des femmes en Tunisie.

Dans une déclaration publiée ce mercredi 13 août, l'ATFD a souligné l'urgence de mettre en oeuvre des politiques publiques plus équitables, notamment dans les domaines de l'emploi et de la protection sociale. Elle a également plaidé pour la libération des femmes emprisonnées en raison de leurs engagements politiques ou civils, tout en appelant à la révision de certaines décisions judiciaires jugées particulièrement sévères.

L'association estime que le Code du statut personnel doit être actualisé afin de l'adapter aux standards internationaux relatifs aux droits humains. Elle met en garde contre tout projet de loi susceptible de remettre en cause la place et le rôle des femmes dans la vie publique, et insiste sur la nécessité de développer des programmes de lutte contre le chômage, la pauvreté et les violences basées sur le genre, en portant une attention particulière aux femmes en situation de vulnérabilité.

Dans ce contexte, l'ATFD propose d'introduire des réformes juridiques au sein même du CSP, notamment sur des questions sensibles telles que la tutelle familiale, la dot ou encore les règles d'héritage, afin de les harmoniser avec les principes d'égalité et de justice sociale. Elle rappelle également l'importance de garantir pleinement les droits civils et politiques des femmes, ainsi que leur liberté d'expression et leur participation active à la vie publique.

Sur le plan sanitaire, l'association appelle à accélérer la réforme du système de santé public, en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité des services, la mobilisation des équipements nécessaires et le renforcement des ressources humaines, affirmant que le droit à la santé doit être considéré comme une priorité nationale.

Concernant la situation sociale, l'ATFD exprime sa préoccupation face à la détérioration du pouvoir d'achat des citoyennes et citoyens, et appelle à une régulation effective des prix, à un meilleur contrôle des circuits de distribution et à une lutte renforcée contre la spéculation, qui affecte principalement les ménages à faibles revenus.

Sur le plan politique, l'association réitère son attachement à un dialogue national inclusif comme voie de sortie des crises actuelles. Elle invite l'ensemble des forces vives du pays à privilégier l'intérêt général et à oeuvrer pour la stabilité de la Tunisie.