Tunisie: L'héritage de Zoubeïda Bechir revisité par Wafa Ghorbel et Hichem Ketari

L'écrivaine et cantatrice Wafa Ghorbel était l'invitée de RTCI ce mercredi 13 août. Elle y a évoqué son dernier roman Fleurir, ainsi que son projet musical Hanin (Nostalgie), un spectacle dédié à la poétesse tunisienne Zoubeïda Bechir, pionnière de la littérature féminine.

Wafa Ghorbel a présenté Hanin, un spectacle musical créé en collaboration avec le compositeur Hichem Ketari, mettant en musique six poèmes tirés du recueil éponyme de Zoubeïda Bechir, publié en 1968. « Ces textes parlent d'amour avec une audace rare pour l'époque, une parole libre et poétique qui m'a profondément touchée », a-t-elle expliqué.

Le spectacle, d'une durée de 40 minutes, a été interprété par une dizaine de musiciens. Ghorbel a souligné la musicalité naturelle des vers de Bchir, qu'elle a adaptés en chansons avec une approche instinctive. « Ces mots auraient pu être les miens. Il y a une communauté spirituelle entre son oeuvre et moi », a-t-elle confié.

Née en 1938 et disparue en 2011, ZoubeïdaBechir a marqué la littérature tunisienne par son expression libre et audacieuse, abordant des thèmes comme l'amour et le désir féminin à une époque où cela restait tabou. Ghorbel a salué son courage : « Elle osait dire ce que les femmes des années 60 n'exprimaient pas. Son écriture est d'une beauté et d'une sincérité rares. »

L'hommage s'inscrit dans le cadre du 30e anniversaire du prix littéraire Zobaïda Bchir, organisé par le CREDIF. Ghorbel, lauréate de ce prix en 2017 a exprimé son souhait d'enregistrer un album reprenant les textes de la poétesse.