Tunisie: L'héritage de Zoubeïda Bechir revisité par Wafa Ghorbel et Hichem Ketari

13 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par S. M.

L'écrivaine et cantatrice Wafa Ghorbel était l'invitée de RTCI ce mercredi 13 août. Elle y a évoqué son dernier roman Fleurir, ainsi que son projet musical Hanin (Nostalgie), un spectacle dédié à la poétesse tunisienne Zoubeïda Bechir, pionnière de la littérature féminine.

Wafa Ghorbel a présenté Hanin, un spectacle musical créé en collaboration avec le compositeur Hichem Ketari, mettant en musique six poèmes tirés du recueil éponyme de Zoubeïda Bechir, publié en 1968. « Ces textes parlent d'amour avec une audace rare pour l'époque, une parole libre et poétique qui m'a profondément touchée », a-t-elle expliqué.

Le spectacle, d'une durée de 40 minutes, a été interprété par une dizaine de musiciens. Ghorbel a souligné la musicalité naturelle des vers de Bchir, qu'elle a adaptés en chansons avec une approche instinctive. « Ces mots auraient pu être les miens. Il y a une communauté spirituelle entre son oeuvre et moi », a-t-elle confié.

Née en 1938 et disparue en 2011, ZoubeïdaBechir a marqué la littérature tunisienne par son expression libre et audacieuse, abordant des thèmes comme l'amour et le désir féminin à une époque où cela restait tabou. Ghorbel a salué son courage : « Elle osait dire ce que les femmes des années 60 n'exprimaient pas. Son écriture est d'une beauté et d'une sincérité rares. »

L'hommage s'inscrit dans le cadre du 30e anniversaire du prix littéraire Zobaïda Bchir, organisé par le CREDIF. Ghorbel, lauréate de ce prix en 2017 a exprimé son souhait d'enregistrer un album reprenant les textes de la poétesse.

