Tunisie: Fête de la femme - L'ARP salue le rôle des militantes et appelle à plus de justice

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a souligné, ce mercredi, la nécessité de renforcer le cadre législatif pour lutter contre les discriminations et les violences à l'égard des femmes.

Dans une déclaration publiée à l'occasion de la Fête nationale de la femme, célébrée ce 13 août, et du 69e anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel (CSP), l'ARP a mis en avant l'importance de développer les textes juridiques et de veiller à leur application effective, afin de garantir la protection des droits des femmes et la préservation de leur dignité.

Le Parlement a également appelé à préserver et à valoriser le parcours militant des femmes tunisiennes qui ont oeuvré pour la libération nationale et la construction de l'État moderne, afin qu'elles demeurent un modèle pour les générations futures.

Dans ce contexte, l'ARP salue la contribution des femmes députées, engagées à traduire les aspirations des Tunisiennes en lois.

En outre, le Parlement rappelle la volonté commune de la présidence, du gouvernement et du pouvoir législatif de renforcer le statut de la femme et de promouvoir son autonomisation économique, en encourageant sa participation à la création de richesses et en veillant à la sauvegarde de sa dignité.

Il salue également les initiatives en faveur des travailleuses sans soutien ou issues de milieux précaires, affirmant que ces efforts doivent se poursuivre pour relever les défis concrets et consolider les acquis dans le cadre de l'égalité des chances.