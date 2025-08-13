Tunisie: Le héros de l'incendie de Sfax quitte demain l'hôpital - 'Ce que j'ai fait est un devoir'

Le jeune Badr Khoudi, qui s'est illustré par son courage en participant au sauvetage de trois enfants lors d'un incendie survenu la semaine dernière dans un appartement à la Cité Ennour, à Sfax, quittera l'hôpital ce jeudi, selon ses déclarations.

Lors de son passage ce mercredi 13 août 2025 sur les ondes de Diwan Fm, Badr Khoudi a confié que son état de santé reste délicat, nécessitant une période de repos prolongée ainsi que des séances de rééducation et de massage thérapeutique. Touché au thorax et à la colonne vertébrale lors de l'intervention, il affirme cependant ne rien regretter. "Ce que j'ai fait, c'est mon devoir. On ne réfléchit pas quand des vies sont en jeu", a-t-il assuré.

Il est à rappeler que le drame s'est déroulé la semaine dernière dans un appartement habité par quatre enfants. L'incendie a coûté la vie à l'un d'eux, mort brûlé et asphyxié, tandis que trois autres enfants ont pu être sauvés, grâce à l'intervention rapide de la protection civile, appuyée par l'action héroïque de Badr Khoudi.

Sa chute durant le sauvetage a provoqué des blessures sérieuses, nécessitant son hospitalisation immédiate. Aujourd'hui salué par de nombreux citoyens et médias locaux, le jeune homme a été qualifié de modèle de courage et de civisme.