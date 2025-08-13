Tunisie: Les Gipsy Kings à El Jem - Un cadre unique pour une soirée envoûtante

L'amphithéâtre d'El Jem, véritable bijou de l'Antiquité romaine tunisienne, s'apprête à vibrer au rythme de la 7e édition du Festival El Jem World Music, prévue du 20 au 31 août 2025.

Parmi les temps forts de ce festival dédié aux musiques du monde, mêlant jazz, reggae, soul et sonorités latines, la soirée phare sera sans conteste celle des Gipsy Kings, programmée pour le samedi 30 août. Ce groupe emblématique, dont le style unique mêle flamenco, rumba et rythmes latins, promet une performance inoubliable dans un décor à couper le souffle.

À cette occasion, le public - attendu nombreux - sera littéralement transporté hors du temps. Emmenés par l'énergie de Pablo Reyes, les Gipsy Kings offriront une expérience sonore où se croisent des combinaisons musicales audacieuses entre flamenco, pop, salsa et rumba. Une fusion qui fait leur renommée mondiale et qui résonnera avec intensité dans les voûtes antiques de l'amphithéâtre.

Ce concert transformera El Jem en un véritable laboratoire vivant du patrimoine, où la musique contemporaine sublime l'histoire millénaire des lieux. L'événement portera également une forte dimension pluriculturelle, mettant en valeur l'universalité de la musique et créant un dialogue vibrant entre les civilisations.

Le passage tant attendu des Gipsy Kings en Tunisie aura aussi un impact touristique notable : il attirera un public local venu des quatre coins du pays, ainsi que de nombreux visiteurs étrangers, contribuant à la mise en lumière de la richesse patrimoniale tunisienne.