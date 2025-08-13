Sénégal: Magal de Touba - Le président Faye adresse ses 'voeux les plus chaleureux' à la communauté mouride

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses voeux "les plus chaleureux" à la communauté mouride, qui célèbre, ce mercredi, la 131e édition du Magal de Touba (centre) commémorant le départ en exil du Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), fondateur du mouridisme, l'une des confréries soufies les plus influentes du pays.

"À l'occasion du Magal de Touba, je formule mes voeux les plus chaleureux à la communauté mouride du Sénégal et de la diaspora", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Le président Faye s'est rendu, jeudi dernier, dans la cité religieuse, accompagné de la Première Dame, Absa Faye, et d'une forte délégation, pour une visite de courtoisie au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

"Qu'Allah [lui] accorde (...) une longue vie, une excellente santé et beaucoup de force pour continuer à guider les fidèles", a notamment indiqué le chef de l'Etat dans son message.

Il a également tenu à prié pour que le Sénégal demeure un pays "de paix durable, d'unité fraternelle et de prospérité partagée".