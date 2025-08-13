Madagascar: Journée internationale - Des jeunes s'engagent au coeur du développement

Hier, le Palais des Sports de Mahamasina a vibré au rythme de la jeunesse à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Dans un pays où près de 70 % de la population a moins de 30 ans, un appel vibrant à l'engagement dans le développement national a été lancé.

Face à des défis de taille - chômage élevé, notamment chez les diplômés, vulnérabilité accrue aux changements climatiques, fracture numérique - la résilience apparaît comme la clé pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

« Les portes de la Commune urbaine d'Antananarivo sont ouvertes à la jeunesse. Et pourquoi pas une collaboration pour le développement de la capitale ? », a lancé Harilala Ramanantsoa, maire de la capitale, sous les applaudissements.

Dans le public, Miora, 24 ans, entrepreneure sociale, partage son expérience : « J'ai commencé mon projet social à 20 ans, malgré les difficultés. Aujourd'hui, je forme des jeunes filles à l'informatique pour réduire la fracture numérique dans notre quartier. Chaque action compte, car nous sommes l'avenir de Madagascar. »

Abdulah Marson Moustapha, ministre de la Jeunesse et des Sports, a souligné : « La jeunesse est le poumon et le moteur de la réussite nationale. » Il a invité les jeunes à s'impliquer pleinement dans les projets de transformation du pays, évoquant notamment le prochain YouthConnekt Africa Summit, qui rassemblera des milliers de jeunes du continent autour des solutions innovantes et durables.