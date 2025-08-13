Madagascar: XVIIIe rallye de Boeny - Faniry Rasoamaromaka, l'adversaire à battre

La 18e édition du Rallye de Boeny se déroulera, du 14 au 16 août, à Mahajanga. Une épreuve spéciale en plein centre-ville et des duels serrés sont au programme pour les trente-trois équipages.

Depuis près de vingt ans, le Rallye de Boeny s'est imposé comme une référence majeure du sport automobile malgache. Organisé dans la région de Mahajanga par la team Go Janga et sous l'égide de la Fédération du sport automobile de Madagascar, ce rendez-vous annuel mêle paysages somptueux et épreuves techniques qui offrent aux pilotes un terrain de jeu exigeant dans la région de Boeny, les 14, 15 et 16 août.

Au fil des éditions, le rallye a su se renouveler avec des innovations telles que la spéciale en plein centre-ville ou les épreuves nocturnes, attirant toujours davantage de passionnés. Cette année, la compétition s'annonce particulièrement relevée, portée par la performance exceptionnelle de Faniry Rasoamaromaka. Pilote sur Peugeot 208 T16, accompagné de Mahents, il domine le championnat provisoire avec 72 points, fort d'une double victoire durant les deux premières manches. Sa volonté de réaliser la passe de trois fait de lui l'homme à battre.

Mais la concurrence est loin d'être en reste. Son frère, Mika Rasoamaromaka, champion de Madagascar 2021, pointe à 29 points et compte bien améliorer sa récente deuxième place.

Bataille intense

Le champion en titre, Mathieu Andrianjafy, toujours redoutable malgré sa cinquième place au classement provisoire (24 points), reste un prétendant sérieux. À leurs côtés, les équipages Herman-Koloina (32 points) et Dani-Irdonen (31 points) sont également prêts à troubler la hiérarchie.

Sur un total de 218,22 km, les pilotes devront enchaîner douze épreuves spéciales, couvrant 121,26 km sur un parcours où la terre est reine. Parmi les nouveautés, la spéciale organisée en plein coeur de Mahajanga promet un spectacle inédit et une proximité unique entre pilotes et spectateurs.

Ce 18e Rallye de Boeny s'annonce donc comme une bataille intense où chaque seconde comptera. L'une des nouveautés de cette édition «Vacances du Boeny», c'est la grande flexibilité horaire : « Les équipages ne seront pas obligés de se réveiller très tôt, car le premier départ de chaque journée est fixé un peu plus tard », rassure le président du club hôte, Mickael Rabesaotra, alias K-Mikaz.

Créé en 2017, le club Go Janga avait co-organisé, avec TMF, le Rallye de Boeny en 2018 et 2019, avant d'en assurer seul l'organisation depuis 2021. Le club prévoit d'aligner six équipages pour cette édition 2025.

Parcours

Jeudi 14 aout13:15 (ES1) Must A-Must B petite boucle (9km)13:42 (ES2) Ampitolova Puit-Vitogaz Circuit (5,66km)14:33 (ES3) Mahajanga Circuit (0,81km)Vendredi 15 aout10:24 (ES4) Matsabory B-Pilone (14,78km)11:02 (ES5) Vitogaz Circuit-Matsabory A (9,75km)14:13 (ES6) Matsabory B-Pilone 2 (14,78km)15:16 (ES7) Must A-Must B Grande Boucle (15,15km)18:42 (ES8) Ampitolova Puit-Matsabory A « Nuit » (6,93km)Samedi 16 aout9:44 (ES9) Must A-Must B Grande Boucle 2 (15,16km)10:19 (ES10) Ampitolova-Antsanitia (10,41km)12:38 (ES11) Antsanitia-Matsabory B (9,23km)14:13(ES12) Matsabory A-Vitogaz Circuit «Powerstage» (9,60km)Donné Raherinjatovo