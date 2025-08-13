Maroc: Présentation à Marrakech des opportunités d'investissement aux Marocains résidant à l'étranger

Les opportunités d'investissement offertes aux Marocains résidant à l'étranger (MRE) et les moyens de concrétiser leurs idées en projets économiques viables ont été mis en avant, lundi à Marrakech, dans le cadre de la Semaine de l'investissement dédiée aux Marocains du monde.

Organisé par le Centre régional d'investissement (CRI) de Marrakech-Safi, cet événement qui se poursuit jusqu'au 15 août, s'inscrit dans le cadre de l'initiative nationale lancée par le ministère délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques, conformément aux Hautes Orientations Royales visant à mobiliser les compétences et énergies marocaines à l'étranger, et à les intégrer dans la dynamique de développement que connaît le Royaume.

A cette occasion, les cadres du CRI ont présenté aux membres de la diaspora originaires de la région les nombreuses opportunités d'investissement dans divers secteurs, notamment l'industrie, le tourisme, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, et les nouvelles technologies.

Dans une déclaration à la MAP, Mustapha El Alaoui Hassani, chef de la Division accompagnement des investisseurs au CRI de Marrakech-Safi, a précisé que cet événement constitue un espace d'accueil pour les Marocains du monde porteurs de projets d'investissement, indiquant qu'une cellule dédiée sera mise à leur disposition afin de les accompagner, étape par étape, dans la concrétisation de leurs projets.

Et d'expliquer que cette initiative va au-delà de la simple présentation d'opportunités d'affaires et s'inscrit dans une vision stratégique plus large de la région Marrakech-Safi, qui ambitionne de renforcer son attractivité économique tant à l'échelle nationale qu'internationale, en s'appuyant sur sa position géographique et ses atouts touristiques et industriels.

L'objectif est d'offrir à l'investisseur marocain à l'étranger un environnement propice pour réaliser ses ambitions dans son pays d'origine, avec toutes les garanties et le soutien technique et administratif nécessaires, a noté, à cet égard, M. El Alaoui Hassani.

De leur côté, plusieurs membres de la communauté marocaine à l'étranger ayant participé à cet événement ont exprimé leur satisfaction face à cette initiative, qui leur offre une plateforme directe pour échanger avec les responsables et investisseurs locaux sur les aspects juridiques, financiers et administratifs liés à l'investissement.

Dans ce sens, Safaa Benissi, une Marocaine résidant en France, a mis en avant l'importance de ce genre de rencontres, qui permettent aux MRE de découvrir de près les opportunités disponibles dans leur pays d'origine, tout en bénéficiant d'un accompagnement pour transformer leurs idées en projets durables, relevant que ce genre d'initiatives reflète une réelle volonté d'intégrer les Marocains du monde dans le développement économique.

La rencontre a également permis de mettre en lumière le rôle clé du CRI Marrakech-Safi, en tant qu'interface entre les investisseurs et les administrations publiques.

Le centre assure un accompagnement global des projets d'investissement, depuis la conception jusqu'à la phase de lancement, avec un suivi post- création de l'entreprise.

Par ailleurs, l'accent a été mis sur l'importance de la Commission régionale unifiée de l'investissement (CRUI), en tant que levier stratégique pour accélérer et simplifier les procédures d'autorisation, et traiter les dossiers d'investissement avec efficacité et transparence, ce qui est de nature à contribuer à l'amélioration du climat des affaires dans la région et à renforcer la confiance des investisseurs, qu'ils soient résidents ou issus de la diaspora.