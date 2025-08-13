Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - En tournée à l'ouest, Jean-Louis Billon écoute propose l'alternative du plan (B)

Jean-Louis Billon était en tournée dans l'ouest du pays du 27 juillet au 5 août 2025. Une occasion pour lui, selon le communiqué produit à cet effet, d'échanger avec les populations locales de Man, Facobly et Kouibly. Ensuite, avec celles de Lakota et Divo, dans le centre-ouest du pays. Jean Louis Billon a eu une oreille attentive aux préoccupations et doléances des populations à qui il a proposé des solutions concrètes pour le développement et le progrès de leurs régions respectives.

Le candidat Jean Louis Billon a également profité de ces rencontres pour réaffirmer son engagement en faveur de la préférence nationale, du nationalisme économique, de la création d'emplois pour les jeunes et des activités génératrices pour l'autonomisation des femmes.

Abordant la question de la préférence nationale et du nationalisme économique, Jean-Louis Billon a réaffirmé sa promesse et a promis de donner la priorité aux Ivoiriens dans l'accès à l'emploi, à la formation et aux marchés publics. Il a également annoncé son intention de promouvoir les entreprises ivoiriennes et d'encourager l'investissement national pour booster l'économie locale.

S'agissant de la création d'emplois pour les jeunes, un des maillons clés de son projet de société, Jean-Louis Billon en a fait un sujet principal d'échanges avec les populations locales. A cet effet, le candidat a dit créer des opportunités concrètes d'emploi pour les jeunes avec un accent particulier sur la promotion de l'entrepreneuriat local. Ce, en encourageant les investissements dans les secteurs porteurs. Il a également annoncé son intention de mettre en place des programmes de formation et de développement pour les jeunes pour leur donner les compétences nécessaires pour réussir.

Parlant de l'autonomisation des femmes, qui a également été une préoccupation importante de sa tournée, Jean-Louis Billon dit envisager la mise en place des programmes pour soutenir les femmes entrepreneures et leur donner accès aux ressources et opportunités économiques. Jean Louis Billon n'a pas manqué de faire part de son intention de promouvoir l'égalité des sexes et de lutter contre les violences faites aux femmes.

Divo, la dernière escale de cette tournée d'information et de présentation du candidat Jean Louis Billon, les populations se sont senties écoutées et entendues quant à la formulation des préoccupations. Des solutions concrètes pour leur développement leur ont été soumises afin qu'elles fassent le bon choix le jour du scrutin.

En retour, les populations ont exprimé leur soutien au candidat et ont salué son engagement en faveur de la préférence nationale, du nationalisme économique, de la création d'emplois pour les jeunes et de l'autonomisation des femmes.

La délégation qui accompagnait Jean Louis Billon dans cette tournée de l'Ouest est sortie heureuse de ce périple ayant permis à leur candidat de toucher du doigt les réalités existentielles de ces populations.

Ce sont au total 21 départements et 5 régions qui ont été visités. Il s'agit entre des villes comme Man, Facobly, Kouibly, Zouan-Hounien, Danané, Blolequin, Guiglo, Bangolo, Duekoué, Zoukougbeu, dans l'ouest, ainsi que Vavoua, Issia, Daloa, Sinfra, Bouaflé, Zuénoula, Oumé, Gagnoa, Lakota et Divo dans le centre ouest.