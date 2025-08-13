Congo-Kinshasa: Les États-Unis sanctionnent des acteurs miniers actifs dans la zone très convoitée de Rubaya

Aux États-Unis, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor a annoncé imposer de nouvelles sanctions contre des acteurs impliqués, selon lui, dans la violence armée et le commerce de minerais critiques en République démocratique du Congo (RDC). Les cinq acteurs, dont la Coalition des patriotes résistants congolais-Force de frappe, sont tous accusés d'exploitation illégale et de contrebande de minerais dans la zone minière de Rubaya.

Ces mesures visent la Coalition des patriotes résistants congolais-Force de frappe (Pareco-FF), ainsi que la Coopérative des artisanaux miniers du Congo et deux sociétés basées à Hong Kong : East Rise et Star Dragon. C'est presque toute une chaîne d'approvisionnement qui est visée.

Les minerais de l'est de la RDC passent souvent en contrebande par le Rwanda. Ils sont ensuite envoyés vers les grands pays de raffinage et de transformation, comme la Chine.

Entre 2022 et début 2024, le groupe armé Pareco-FF contrôlait des sites miniers à Rubaya, dans le Nord-Kivu. Selon le Trésor américain, il a généré des revenus en supervisant l'extraction, en prélevant des taxes et impôts illégaux et en organisant la contrebande. Le Pareco-FF aurait aussi imposé le travail forcé et exécuté des civils.

Depuis sa création en 2022, le groupe a noué des alliances opportunistes et rivalisé avec d'autres groupes armés, dont l'AFC/M23. Ces rivalités ont contribué à l'instabilité dans l'est de la RDC, ajoute Washington.

Dans le cadre du même réseau, le Trésor américain affirme que ces activités ont été facilitées par la Coopérative des artisanaux miniers du Congo (CDMC), qui exploitait la plus grande concession de Rubaya. Cette société aurait vendu des minerais issus des zones sous contrôle de Pareco-FF à deux entreprises basées à Hong Kong : East Rise Corporation Limited et Star Dragon Corporation Limited. Ces deux sociétés sont sanctionnées pour avoir soutenu matériellement et financièrement la CDMC.

Des entreprises intéressées à Rubaya, dont une liée à un proche de Donald Trump

Ces sanctions interviennent alors que Washington discute avec Kinshasa et Kigali d'un accès sécurisé aux minerais de la région. Les États-Unis qualifient Rubaya de l'un des gisements de coltan les plus précieux au monde.

Selon des élus américains, certaines entreprises des États-Unis, dont une liée à un proche de Donald Trump, s'y intéressent déjà.

« Le département du Trésor n'hésitera pas à agir contre les groupes qui empêchent les États-Unis et leurs alliés d'accéder aux minerais essentiels à notre défense nationale », a déclaré John Hurley, sous-secrétaire au Trésor chargé de la lutte contre le terrorisme et du renseignement financier.