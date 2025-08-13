Soudan: Réunion secrète en Suisse entre le général al-Burhan et l'émissaire américain Massad Boulos

Selon le gouvernement soudanais, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, et l'émissaire américain pour l'Afrique Massad Boulos se sont secrètement entretenus à Zurich, lundi 11 août, pendant trois heures. Washington voulait négocier le plan d'un cessez-le-feu global au Soudan ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire. Si rien n'a filtré du plan américain, la rencontre démontre un changement d'approche des Américains et leur empressement pour régler le conflit.

C'est une rencontre secrète qui a eu lieu lundi en Suisse, à Zurich, entre le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan et l'émissaire américain pour l'Afrique Massad Boulos. Ce dernier avait comme but de discuter le plan américain pour un cessez-le-feu global au Soudan ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire vers le pays et surtout vers El Fasher, capitale du Darfour du Nord assiégée par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Ce plan de paix a été transmis au préalable au chef de l'armée soudanaise.

Rien n'a filtré du contenu du document, mais l'administration américaine est pressée d'arriver à une solution à la fois au conflit soudanais, à l'image d'autres crises dans le monde. Son approche semble être différente de celle de l'ancienne administration sous le président Joe Biden, en ce qui concerne le dossier soudanais.

Ce développement intervient après de longs mois d'interruption de dialogue et de refus de médiations. Un nouvel équilibre des forces s'est imposé au Soudan et le général al-Burhan semble désormais ouvert à la négociation, en répondant à l'invitation américaine. L'avancée réalisée par l'armée sur le terrain, lui donne désormais un avantage sur les paramilitaires et lui permet de négocier dans de meilleures conditions.

Il refuse cependant tout rôle politique aux FSR : « la milice doit être dissoute, ses chefs présentés à la justice », a-t-il affirmé devant le responsable américain, ont révélé des sources au gouvernement soudanais.

D'autres pays dans la méditation ?

Le Soudan cherche aussi à imposer d'autres pays dans la médiation. Car l'Arabie saoudite et les États-Unis avaient déjà mené d'autres tentatives, sans succès jusqu'à maintenant, notamment à travers les discussions de Djedda. Il serait question notamment de l'Égypte, du Qatar et de l'Érythrée, tous alliés de l'armée soudanaise.

L'émissaire américain Massad Boulos n'a rien révélé sur le contenu du plan de paix, mais a regretté sur son compte X la mort de civils à El Fasher et ses alentours, appelant à laisser passer les aides humanitaires sans tarder.

Il a rajouté que Washington souhaite reprendre sa coopération avec Khartoum dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la sécurité régionale, surtout en mer Rouge.

À rappeler qu'une réunion du Quartet autour du Soudan, prévue le mois dernier à Washington, a été annulée à la dernière minute en raison de différents entre le Caire et Abou Dhabi sur le contenu du communiqué final.