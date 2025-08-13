Congo-Kinshasa: Lancement de la deuxième phase de sensibilisation des groupes armés signataires de l'accord de paix d'Aru

13 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La deuxième phase de sensibilisation des groupes armés signataires de l'accord de paix d'Aru 2 a été lancée mardi 12 aout dans la province de l'Ituri. Pendant un mois, des équipes mixtes, composées de membres de différentes factions, sillonneront leurs zones d'influence pour inciter les combattants à déposer les armes et rejoindre le processus de désarmement et de réinsertion.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la feuille de route convenue par les parties prenantes, notamment les groupes armés CODECO, Chini ya Tuna, MAPI, FPIC, FRPI, Autodéfense, ainsi que le gouvernement provincial, les FARDC et la MONUSCO.

Une particularité de cette nouvelle phase est le travail conjoint entre groupes armés eux-mêmes, qui mèneront des campagnes communes dans les territoires d'Irumu et de Djugu, des zones encore marquées par l'instabilité.

Les actions se concentreront surtout le long de la Route nationale 27 (RN27), axe stratégique reliant Bunia à Mahagi. Ce tronçon de 165 kilomètres a été le théâtre de nombreuses attaques contre les civils et les convois de marchandises, compromettant gravement l'approvisionnement de Bunia en produits essentiels, notamment le carburant.

Les messages principaux de cette campagne sont clairs : mettre fin aux violences contre les civils, cesser la circulation d'armes, et intégrer les programmes de paix. Cette deuxième phase fait suite à une première menée du 3 au 27 juillet, dont les résultats ont été évalués en amont de cette relance.

Les autorités espèrent ainsi renforcer la stabilité et la sécurité dans cette région longtemps meurtrie par les conflits.

