Congo-Kinshasa: Bientôt la réouverture du centre de capture pour passeports à Matadi, après 11 ans de fermeture

13 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le centre de capture pour la délivrance des passeports à Matadi, au Kongo-Central, va rouvrir ses portes dans quelques jours, plus de onze ans après sa fermeture. L'annonce a été faite par Roland Vakanda Lubanzinladio, chef de bureau aux Affaires étrangères, lors d'une visite des installations ce centre ce week-end.

Fermé en décembre 2014 à la suite de contraintes administratives et logistiques, dont le vol de la machine de capture, ce centre avait été inauguré en novembre 2009 comme la 14e direction du ministère des Affaires étrangères. Il permettait la collecte des données biométriques (photo et empreinte), avant l'impression du passeport à Kinshasa et sa livraison à Matadi.

Depuis sa fermeture, les habitants du Kongo-Central sont contraints de se rendre à Kinshasa pour obtenir ce document essentiel, au prix de longs trajets, de coûts de voyage et de nombreux risques routiers.

« Dernièrement, j'ai dû voyager avec mes enfants pour refaire nos passeports. Ce fut très difficile. La nationale numéro 1 est dangereuse, entre accidents et coupeurs de route. Et une fois à Kinshasa, il faut se loger, ce qui coûte cher », témoigne un résident de Matadi.

La réouverture du centre est une priorité pour la ministre des Affaires étrangères, selon Roland Vakanda. L'objectif : faciliter l'accès aux passeports pour les populations de l'intérieur et désengorger les services du ministère à Kinshasa.

